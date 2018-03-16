Высылка британских дипломатов из России: у Путина назвали сроки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высылка британских дипломатов из России в рамках дела об отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля может произойти в любой момент.

"Что касается промедления или непромедления с ответными мерами, мы уже говорили: они себя не заставят долго ждать. В этом смысле, естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны", — цитирует РИА Новости спикера Кремля.

На уточняющий вопрос, можно ли ожидать принятия ответных мер до воскресных выборов президента РФ, Песков ответил: "Можно ожидать в любую минуту".

Он также заявил, что Кремль удивлен поведением Великобритании в отношении России, а позиция королевства в связи с отравлением Скрипаля "противоречит международному праву и здравому смыслу".

"Мы, честно говоря, пока еще в международной практике не сталкивались с такой модальностью поведения на государственном уровне, когда выдвигаются в адрес страны, в данном случае нашей, очень серьезные обвинения, с формулировкой "по всей видимости", "скорее всего" и так далее", — сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением Сергея Скрипаля.

Официальный представитель МИД РФ в ответ в хамской форме заявила о провокациях.

Но 14 марта Москва экстренно связалась с Лондоном по дипломатическим каналам и уведомила британские власти о том, что якобы не имеет никакого отношения к отравлению экс-полковника ГРУ.

Позже стало известно, что Великобритания высылает 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ, также Лондон прерывает все официальные отношения с Москвой на период расследования дела Скрипаля.

15 марта Москва заявила о зеркальном ответе на решение Лондона.