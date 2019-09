Вышел и Киев: по планете прокатилась крупнейшая в истории акция. Впечатляющие фото и видео

В Киеве и более чем в 130 мировых столицах в пятницу, 20 сентября, прошли акции в рамках Всемирного марша за климат.

О протесте в украинской столице сообщают "Українські новини" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

В Киеве около 2000 участников из 21 города Украины митинговали под Кабинетом минситров и Офисом президента. Они требовали от главы государства и правительства принять ряд решительных действий, касающихся экологических проблем.

Отметим, к активистам вышел министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, который пообещал поставить приоритетом своей деятельности климатическую политику.

Митингующие передали открытое письмо-обращение Владимиру Зеленскому с требованиями о переходе на возобновляемые источники энергии, отказ от ископаемого топлива, признание первым приоритетом переход на возобновляемую энергетику, прекратить дотировать промышленное животноводство, а также развивать городской общественный электротранспорт и запретить использование, импорт и производство одноразовой посуды, пакетов.

По словам организаторов, это самые массовые в истории марши против климатического кризиса. По всему миру устроили около 5200 забастовок.

В частности, масштабный марш состоялся в Нью-Йорке (СШа). Поддержать акцию за климат вышли более 300 тысяч людей.

У Нью-Йорку тисячі людей вийшли підтримати наймасштабніший марш за клімат. На місці працюють журналістки hromadske Христина Бельскіте і Віка Слобода#ClimateStrike #climate #NewYork pic.twitter.com/QgR5mn30Bp — hromadske (@HromadskeUA) September 20, 2019

Підтримати марш за клімат у Нью-Йорку вийшли близько 300 тисяч людей — серед них і багато школярів, яких хвилюють кліматичні зміни

#ClimateStrike #climate #NewYork pic.twitter.com/q2P4kp9oUW — hromadske (@HromadskeUA) September 20, 2019

Также в соцсетях разлетелись фото и видео с маршей в других странах – Ирландии, России, Японии, Австралии и других.

Волна протестов приурочена к началу специального саммита ООН по вопросам климата, который будет проходить с 21 по 23 сентября в Нью-Йорке. На нем лидеры более чем ста стран собираются, чтобы продемонстрировать конкретные планы по увеличению национальных взносов каждого государства в Парижское климатическое Соглашение.

Напомним, марш основала шведская школьница Грета Тунберг, которая устраивала каждую пятницу забастовки под названием Fridays for Future из-за бездействия власти в сфере изменения климата.

#GlobalClimateStrike marchers fill the span of the Hawthorne Bridge. Watch the rally now as it continues to OMSI. https://t.co/sZORdqbgHS #ClimateStrikePDX pic.twitter.com/KE0vEwqtyV — KGW News (@KGWNews) September 20, 2019

HAPPENING NOW: Hundreds of people assembled in DTLA for Global Climate Change Strike to raise awareness of climate change https://t.co/8XtLfzIiTV — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) September 20, 2019

“Climate change is not a lie. Don’t let our planet die.” Thousands of people hit the streets of #Seattle for the #ClimateStrike They’re marching to City Hall with a unified message to save the environment. This is a global movement happening today in more than 150 countries. pic.twitter.com/gvhaftBDy6 — Franque Thompson (@FranqueThompson) September 20, 2019

Thousands of Irish students have taken part in what is being described as the largest global climate protest in history. These were the scenes in Dublin this afternoon. #ClimateStrike #FridaysForFuture pic.twitter.com/aIpWeOFbJR — RTÉ News (@rtenews) September 20, 2019

THREAD: Millions of people are taking part in global #climate strikes today 🌎🌍🌏



Inspired by @GretaThunberg, students are leading protests from Australia to Iceland - highlighting the need to address what they describe as a climate emergency.pic.twitter.com/LnNR3tXMjG — Sky News (@SkyNews) September 20, 2019

GLOBAL CLIMATE STRIKE: Hundreds of thousands of people from Kenya to Ireland participate in a climate strike to call for action on climate change ahead of next week's UN Climate Summit. https://t.co/5h4qDVGMJZ pic.twitter.com/XYb3FxcxGp — ABC News (@ABC) September 20, 2019

Millions of people around the world take to the streets for the Global climate strike pic.twitter.com/hnfQuKN5ZI — The Independent (@Independent) September 20, 2019

THOUSANDS: people turned out across the UK today. It was epic. 🔥 To keep hearing from us, sign up: https://t.co/LZlfUvbgzV #ClimateStrike #GlobalClimateStrike pic.twitter.com/TFnDud7V4t — YouthStrike4Climate 🌍 (@Strike4Youth) September 20, 2019

Large crowd in Philadelphia participates in global climate strike, calling for action to address climate change. https://t.co/zNR8iww5SD pic.twitter.com/ob7hgAjjGb — ABC News (@ABC) September 20, 2019

ICYMI, there’s a GLOBAL STRIKE RIGHT NOW to highlight the existential and immediate threat of climate change. This is just in NYC. It’s repeated in cities all over the fracking planet, and our children are the ones sparking it. https://t.co/OBC5rErDpS — Phil Plait (@BadAstronomer) September 20, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее впервые в истории в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

