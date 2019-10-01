"Выполняйте обязательства!" Журналистка публично "наехала" на Путина. Видео

В Ереване (Армения) журналистка публично задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину, поставив его в неловкое положение.

Инцидент произошел до начала заседания Высшего евразийского экономического Совета, который проходит в армянской столице 1 октября.

Так, журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" по пути в президентский дворец пыталась прорваться к Путину.

"Когда вы начнете выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году? Когда выйдут войска из оккупированных территорий (Абхазии и Южной Осетии. – Ред.)?" – выкрикнула она.

На это Путин лишь ответил: "Мы всегда выполняем свои обещания". Дальнейшего ответа журналистка не дождалась, так как ее отодвинули сотрудники безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Грузинский ведущий Георгий Габуния обматерил главу России Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

Позже Габунию, который нецензурно высказался о президенте Путине, отстранили на два месяца от работы.

При этом журналист Виталий Портников считает, что скандал в Грузии из-за ругани тележурналиста в адрес Путина может быть спланированной провокацией, которая была использована Кремлем для "демонстрации монаршей мудрости".

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