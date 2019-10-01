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1 октября • обновлено в 16:26
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"Выполняйте обязательства!" Журналистка публично "наехала" на Путина. Видео

3.2т Читать материал на украинском

В Ереване (Армения) журналистка публично задала вопрос президенту РФ Владимиру Путину, поставив его в неловкое положение.

Инцидент произошел до начала заседания Высшего евразийского экономического Совета, который проходит в армянской столице 1 октября.

Так, журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" по пути в президентский дворец пыталась прорваться к Путину.

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"Когда вы начнете выполнять свои обязательства, взятые в 2008 году? Когда выйдут войска из оккупированных территорий (Абхазии и Южной Осетии. – Ред.)?" – выкрикнула она.

На это Путин лишь ответил: "Мы всегда выполняем свои обещания". Дальнейшего ответа журналистка не дождалась, так как ее отодвинули сотрудники безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Путин
Место
Армения Ереван
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Зоц Валентина
Зоц Валентина
Сам такой.неважнай " герой:
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Motr Den
Motr Den
Скоро украинские журналисты тоже будут бегать вокруг своего божества путина и спрашивать "когда отдадите Одессу?, когда отдадите Херсон? , когда отдадите Суммы?"
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Руденко Вован
Руденко Вован
Путин мразь.
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