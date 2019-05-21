Выход Великобритании из ЕС: правительство поддержало план Мэй

Во вторник, 21 мая, правительство Великобритании одобрило поправки к соглашению о Brexit, инициированные премьер-министром Терезой Мэй.

Они призваны помочь утвердить документ в парламенте за счет компромисса с интересами лейбористов, передает BBC.

Изменения будут внесены в соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, обновленный вариант которого вынесут на голосование в Палате общин в начале июня.

news.rambler.ru

При этом, некоторые из противников плана Мэй уже заявили о том, что не поддержат в парламенте новые поправки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!