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Выход Великобритании из ЕС: правительство поддержало план Мэй

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Во вторник, 21 мая, правительство Великобритании одобрило поправки к соглашению о Brexit, инициированные премьер-министром Терезой Мэй.

Они призваны помочь утвердить документ в парламенте за счет компромисса с интересами лейбористов, передает BBC.

Изменения будут внесены в соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, обновленный вариант которого вынесут на голосование в Палате общин в начале июня.

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Выход Великобритании из ЕС: правительство поддержало план Мэй

news.rambler.ru

При этом, некоторые из противников плана Мэй уже заявили о том, что не поддержат в парламенте новые поправки.

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Темы
Выход Великобритании из ЕСBrexit
Персона
Тереза Мэй
Место
Великобритания
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