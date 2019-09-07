Выехали автобусы: появились обнадеживающие данные об обмене пленными

Из следственного изолятора "Лефортово" в Москве выехали автобусы, на которых, вероятно, вывезли украинских пленных, которые включены списки на обмен.

Подтверждающие снимки опубликовала утром в субботу, 7 сентября, "Страна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Российский журналист Александр Коц также сообщил в Telegram-канале, что из санатория под Киевом тоже выехали автобусы по направлению в аэропорт.

Обмен пленными: из Москвы выехали автобусы Страна

Отмечается, что из автобуса, который заметили под московским СИЗО, вышли люди, одетые в специальный камуфляж и шлемы. По форме они напоминают конвойных ФСБ.

Далее к изолятору подъехал "Мерседес" с российским триколором.

Обмен пленными: из Москвы выехали автобусы Страна

Через некоторое время из "Лефортово" выехали автомобили и два больших автобуса в сопровождении сотрудников ДПС.

Обмен пленными: появились кадры из "Лефортово" Telegram-канал "Борода вещает"

По данным "Страны", пленных везут в аэропорт "Внуково-2", правительственный терминал. Списки с фамилиями якобы должны появиться уже после прилета.

По информации российского "Интерфакса", СИЗО покинули три автобуса.

При этом, пропагандистский канал "Россия 24" с самого утра запустил трансляцию подготовки к обмену пленными между Россией и Украиной.

Обмен пленными: из Москвы выехали автобусы

З московського СІЗО “Лефортово” виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5 — hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.

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