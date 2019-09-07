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8 сентября • обновлено в 11:53
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Выехали автобусы: появились обнадеживающие данные об обмене пленными

16.7т Читать материал на украинском

Из следственного изолятора "Лефортово" в Москве выехали автобусы, на которых, вероятно, вывезли украинских пленных, которые включены списки на обмен.

Подтверждающие снимки опубликовала утром в субботу, 7 сентября, "Страна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Российский журналист Александр Коц также сообщил в Telegram-канале, что из санатория под Киевом тоже выехали автобусы по направлению в аэропорт.

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Обмен пленными: из Москвы выехали автобусы

Обмен пленными: из Москвы выехали автобусы

Страна

Отмечается, что из автобуса, который заметили под московским СИЗО, вышли люди, одетые в специальный камуфляж и шлемы. По форме они напоминают конвойных ФСБ.

Далее к изолятору подъехал "Мерседес" с российским триколором.

Обмен пленными: из Москвы выехали автобусы

Обмен пленными: из Москвы выехали автобусы

Страна

Через некоторое время из "Лефортово" выехали автомобили и два больших автобуса в сопровождении сотрудников ДПС.

Обмен пленными: появились кадры из "Лефортово"

Обмен пленными: появились кадры из "Лефортово"

Telegram-канал "Борода вещает"

По данным "Страны", пленных везут в аэропорт "Внуково-2", правительственный терминал. Списки с фамилиями якобы должны появиться уже после прилета.

По информации российского "Интерфакса", СИЗО покинули три автобуса.

При этом, пропагандистский канал "Россия 24" с самого утра запустил трансляцию подготовки к обмену пленными между Россией и Украиной.

Обмен пленными: из Москвы выехали автобусы

Обмен пленными: из Москвы выехали автобусы

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.

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Темы
Обмен пленными Украинские политзаключенные в России
Место
Россия
Тег
Новости России
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Отменить обмен, цемаха обратно посадить!
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