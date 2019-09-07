Выехали автобусы: появились обнадеживающие данные об обмене пленными

Из следственного изолятора "Лефортово" в Москве выехали автобусы, на которых, вероятно, вывезли украинских пленных, которые включены списки на обмен.
Подтверждающие снимки опубликовала утром в субботу, 7 сентября, "Страна" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Российский журналист Александр Коц также сообщил в Telegram-канале, что из санатория под Киевом тоже выехали автобусы по направлению в аэропорт.
Обмен пленными: из Москвы выехали автобусы
Страна
Отмечается, что из автобуса, который заметили под московским СИЗО, вышли люди, одетые в специальный камуфляж и шлемы. По форме они напоминают конвойных ФСБ.
Далее к изолятору подъехал "Мерседес" с российским триколором.
Обмен пленными: из Москвы выехали автобусы
Страна
Через некоторое время из "Лефортово" выехали автомобили и два больших автобуса в сопровождении сотрудников ДПС.
Обмен пленными: появились кадры из "Лефортово"
Telegram-канал "Борода вещает"
По данным "Страны", пленных везут в аэропорт "Внуково-2", правительственный терминал. Списки с фамилиями якобы должны появиться уже после прилета.
По информации российского "Интерфакса", СИЗО покинули три автобуса.
При этом, пропагандистский канал "Россия 24" с самого утра запустил трансляцию подготовки к обмену пленными между Россией и Украиной.
Обмен пленными: из Москвы выехали автобусы
З московського СІЗО “Лефортово” виїхали два автобуси у супроводі поліцейського кортежу, передає наша журналістка з місця подій pic.twitter.com/PgGaf6tQu5— hromadske (@HromadskeUA) September 7, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 6 сентября в сети появились данные, что обмен пленными состоится 7 сентября.
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