Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с праймериз Демократической партии в пользу кандидата в президенты США Джо Байдена.

Такое заявление он сделал в среду, 4 марта, после результатов одного из ключевых этапов президентской гонки-2020 в Америке – праймериз ("супервторника"). На своей странице в Twitter Блумберг написал, что объединяется со "своим другом и великим американцем".

"Три месяца назад я вступил в гонку, чтобы победить Дональда Трампа. Сегодня я ухожу по той же причине", – отметил политик.

"Я очень горжусь кампанией, которую мы провели. Я глубоко благодарен всем американцам, которые голосовали за меня, а также нашим преданным сотрудникам и волонтерам", – добавил он.

Блумберг также заявил, что демократы "полны решимости победить Дональда Трампа и восстановить Америку".

Майкл Блумберг Trend

Отметим, в кампанию по выборам президента США Блумберг вступил в ноябре прошлого года. Чуть ранее он подал документы для участия в праймериз от демократов в ряде штатов.

Победитель предварительных выборов будет утверждён этим летом.

По результатам праймериз бывший вице-президент США Джо Байден победил в Алабаме, Оклахоме, Теннесси, Северной Каролине и Вирджинии. Всего он получил преимущество в 8 штатах.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

I'm immensely proud of the campaign we ran. I'm deeply grateful to all the Americans who voted for me, and to our dedicated staff and volunteers. I want you to stay engaged, active, and committed to our issues. I will be right there with you. And together, we will get it done. — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

Thanks to our supporters who went to the polls, knocked on doors, made phone calls, and sent texts to friends. We couldn't have done this without you.



We're 100 days into our campaign - and we're more determined than ever to defeat Donald Trump and rebuild America. pic.twitter.com/nNSVEgEsnI — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из президентской гонки выбыли миллиардер Том Стайер и бывший мэр города Саут Бенд Пит Буттиджидж.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!