Лидером гонки за выдвижение в президенты США от Демократической партии может стать 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который называет себя "демократическим социалистом".

Как сообщила "Медуза", у кандидата с его радикальной программой есть шансы победить Дональда Трампа на выборах в ноябре 2020 года. При этом формально он даже не является членом Демократической партии.

Согласно соцопросам, у Сандерса есть шансы "обставить" демократа, бывшего американского вице-президента Джо Байдена.

Ранее, на выборах 2016 года, Сандерс без больших пожертвований на кампанию чуть было не победил на праймериз Хиллари Клинтон. Партийные лидеры тогда помогли выдвижению последней.

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Берни Сандерс Defend Democracy Press

О безоговорочном лидерстве Сандерса в нынешней президентской кампании заговорили после того, как он выиграл на праймериз дважды подряд: в Нью-Гемпшире 11 февраля и в Неваде 22 февраля, а также особенно уверенно выступил в ходе демократических дебатов 25 февраля.

Это были последние теледебаты перед "супервторником" 3 марта, на которых будут голосовать почти треть страны: 14 штатов, включая самый большой демократический – Калифорнию.

В ходе теледебатов экс-мэр Нью-Йорка Майк Блумберг упомянул, что Сандерса накануне вызывали в ЦРУ, где предупредили: в дискуссиях об инициативах Сандерса в интернете ему "подыгрывают" агрессивные, оскорбляющие оппонентов тролли, след которых ведет в Россию.

"Путин думает, что Трамп должен быть президентом США – и поэтому Россия помогает вам выиграть номинацию [от демократов]: чтобы вы ему проиграли", – сказал Блумберг.

Сандерс на это ответил, что Блумберг в свое время публично восхищался действующим председателем КНР Си Цзиньпинем.

В программе Сандерса – бесплатная медицина и образование в колледжах и многих университетах, прощение долгов за обучение, массовое строительство социального жилья, бесплатные детские сады, очень много налогов для корпораций и физлиц с доходом свыше 250 тысяч долларов в год.

Среди других идей: законодательное ограничение процентных ставок по кредитам, разрешение оказывать банковские услуги всем почтовым отделениям, введение обязанности для провайдеров иметь дешевые базовые тарифы на широкополосный доступ в интернет и строительство публичных высокоскоростных сетей.

Кроме прочего, Сандерс обещает "убрать деньги большого бизнеса из политики". Он также предлагает запретить смертную казнь и частные тюрьмы.

В первые сто дней после президентства политик обещает легализовать марихуану на федеральном уровне, отменить все приговоры, связанные с ее противозаконным оборотом, и убедиться, что районы, которые более всего пострадали от прежней политики, получат свою долю в легальном обороте каннабиса.

Критики припоминают Сандерсу, что в 1988 году, будучи мэром городка Берлингтон в Вермонте, он ездил в СССР. В Ярославле его сводили в театр с очень дешевыми билетами, в Москве он прокатился на метро и посетил выступления танцевальных коллективов. После 10-дневного визита Сандерс провел часовую пресс-конференцию, где восхищался увиденным.

В ходе нынешней кампании его обвинили в том, что он не встретился ни с одним диссидентом и ничего не спросил о ГУЛАГе.

Как писал OBOZREVATEL, в США 3 февраля стартовали праймериз Демократической партии перед президентскими выборами, которые должны состояться в ноябре 2020 года.

Реально на выдвижение могут претендовать шестеро кандидатов. Все они – противники стабилизации отношений с Россией.

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