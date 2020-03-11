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11 марта • обновлено в 09:33
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Выборы в США: Байден вырвался в лидеры в четырех штатах

1.8т
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По предварительным итогам голосования экс-вице-президент США Джо Байден побеждает на внутрипартийных выборах в четырех штатах.

При этом он существенно увеличил отрыв от своего ближайшего конкурента, сенатора из Вермонта Берни Сандерса, пишет The Washington Post.

По состоянию на утро 11 марта Байден уверенно выигрывает выборную гонку в Мичигане (52,9% против 36,7% у Сандерса), Миссисипи (81% против 14,8%), Миссури (60,1% против 34,5%) и в Айдахо (48,9% против 42,4%).

Джо Байден

Джо Байден

"Голос Америки"

Вместе с тем, в Северной Дакоте Сандерс получил 47,5% голосов против 39,3% у Байдена. Однако в Вашингтоне их шансы на победу практически сравнялись – 32,7% против 32,5%.

Напомним, 10 марта партийные выборы (праймериз) в США прошли в шести штатах. На них избиратели решают, кто будет соперником нынешнего американского президента-республиканца Дональда Трампа от Демократической партии на выборах 3 ноября.

Итоги праймериз в четырех штатах США

Итоги праймериз в четырех штатах США

The Washington Post

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Выборы в США
Персона
Джо Байден
Место
США
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Свидомые, наступает время топить за Байдена. Он придет порядок вам наведет.
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