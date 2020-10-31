На выборах в Грузии лидирует правящая партия, у политсилы Саакашвили вдвое меньше: результаты экзитполов
Голосование за новый парламент в Грузии не обошелся без скандалов
На одном из избирательных участков произошла массовая драка, нескольких человек задержали
Предварительно, явка составила 45,77%
На парламентских выборах в Грузии, прошедших 31 октября, лидирует правящая партия "Грузинская мечта".
Об этом свидетельствуют результаты нескольких экзитполов, передает "Эхо Кавказа". Предварительно, в грузинский парламент могут пройти 9 партий. Так, на этих выборах был установлен очень низкий проходной барьер – всего 1%.
По партийным спискам будет избрано 120 из 150 депутатов. Еще 30 мандатов будет избрано по мажоритарным округам.Предварительные результаты
Согласно экзитполу британской организации Survation, "Грузинская мечта" получила поддержку 52,26% избирателей.
Оппозиционная коалиция, сформированная партией екс-президента Михеила Саакашвили "Единое национальное движение", получила 25,33% голосов.
Еще 4% избирателей поддержали другую оппозиционную силу "Европейская Грузия". 3,5% грузин проголосовали за "Гирчи", 2,6% – за "Лело".
Ультраправый "Альянс патриотов", которого недавно поймали на финансировании из РФ, получил 2,3%.
В парламент также предварительно проходят избирательный блок Георгия Вашадзе (2,3%), Грузинская лейбористская партия (1,2%), а также партия "Граждане" (1%).Нарушения на выборах
Как пишет "Новости-Грузия", возле избирательного участка №79 в тбилисском районе Глдани в день парламентских выборов произошла массовая драка между сторонниками двух конкурирующих партий "Грузинская мечта" и "Единое национальное движение".
Напряженная ситуация сохранялась несколько часов, возле избирательного участка были мобилизованы несколько экипажей полиции. Участники проявляли агрессию и в отношении журналистов.
Во время инцидента якобы был задержан член предвыборного штаба Ники Мелия, кандидата в мажоритарные депутаты парламента от коалиции "Сила в единстве".
Директор департамента патрульной полиции Важа Сирадзе сообщил, что в итоге задержали пять человек.
"Эти лица задержаны в связи с административным правонарушением, за неповиновение полиции и мелкое хулиганство", – сказал Сирадзе.
МВД Грузии также сообщило, что начало расследование из-за шести инцидентов, которые произошли во время голосования на парламентских выборах, в частности, по фактам насилия.
Так, в тбилисском микрорайоне Диди Дигоми на избирательном участке №40 избили активиста "Единого национального движения" Звиада Куправа.
Другой инцидент с участием кандидата в мэры Кутаиси от "Лейбористской партии Грузии" произошел возле избирательного участка №37.Распределение голосов согласно опросам избирателейДанные экзитпола, проведенного компанией IPSOS по заказу канала "Мтавари архи"
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 41%
"Единое национальное движение – Сила в единстве" – 33%
"Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия" – 5%
"Лело – Мамука Хазарадзе" – 4%
"Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" – 3%
"Гирчи" – 3%
"Альянс патриотов" – 2%
Лейбористская партия – 2%
"Нино Бурджанадзе – Единая Грузия" – 1%
"Алеко Элисашвили – Граждане"– 1%
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 55%
"Единое национальное движение – Сила в единстве" – 23%
"Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия" – 3%
"Лело – Мамука Хазарадзе" – 3%
"Альянс патриотов" – 3%
"Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" – 3%
"Гирчи" – 3%
Лейбористская партия – 1%
"Нино Бурджанадзе – Единая Грузия" – 1%
"Алеко Элисашвили – Граждане"– 1%
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 46%
"Единое национальное движение – Сила в единстве" – 28%
"Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия" – 5%
"Гирчи" – 3%
"Лело – Мамука Хазарадзе" – 3%
"Альянс патриотов" – 2%
"Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели" – 2%
Лейбористская партия – 1%
"Алеко Элисашвили – Граждане" – 1%
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на 17:00 проголосовали 1 607 530 граждан (45,77%)
На выборах парламента в 2016 году явка избирателей на участки на 17:00 составила 42.04%, а на выборах в 2012 году – 53,03%.
Что касается президентских выборов 2018 года, то в первом туре явка на 17:00 составила 38,16%, а во втором туре – 47,31%.
Как сообщал OBOZREVATEL, на парламентских выборах в Грузии гражданам предстояло сделать выбор между 50 избирательными субъектами – 48 партиями и 2 блоками, а также между мажоритарными кандидатами, выдвинутыми этими субъектами и инициативными группами.