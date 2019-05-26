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Выборы в Европарламент: "друзья" Путина потерпели сокрушительное фиаско

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На выборах в Европарламент праворадикальные Альтернатива для Германии и Австрийская партия свободы, набрали меньше голосов, чем на последних национальных выборах.

О результатах выборах говорят опросы избирателей на выходе с участков, данные которых приводятся в официальном сообщении Европейского парламента, передает "Европейская правда".

Австрийская партия свободы, имидж которой серьезно пострадал из-за скандала, связанного со связью руководителя партии с якобы племянницей российского олигарха, близкого к президенту РФ Владимиру Путину.

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Как следствие, предварительные данные экзит-полов прогнозируют, что АПС получит 17,5% на европейских выборах.. На прошлых национальных выборах, состоявшихся осенью 2017 года, АПС показала существенно более высокий результат - 26,7%. Также партия сместилась на третье место, хотя на прошлых выборах была второй в Австрии.

В Германии партия Альтернатива для Германии, которая также симпатизирует России, набрала 10,6% вместо 12,6% на предыдущих выборах.

Европарламент

Европарламент

Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, с 23 по 26 мая в Европейском Союзе прошли выборы в Европарламент. В 28 странах миллионы жителей ЕС изберут более 700 депутатов, которые и будут во многом определять политику континента на ближайшие 5 лет.

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ЕвропарламентВыборы 2019
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