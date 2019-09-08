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9 сентября • обновлено в 11:05
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Выборы 8 сентября: Польша поставила Россию на место из-за Крыма

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Министерство иностранных дел Польши заявило, что считает незаконной организацию Россией выборов в так называемые местные органы власти на аннексированной территории АР Крым, а их результаты – недействительными.

Об этом сообщила пресс-служба пресс-секретаря МИД. Заявление опубликовали на сайте Посольства Республики Польша в Киеве.

"Министерство иностранных дел Республики Польша считает незаконным организацию властью Российской Федерации 8 сентября на территории Автономной Республики Крым в Украине выборов в т.н. местные органы власти, в том числе в так называемые Государственной Совет "Крымской Республики", Законодательные собрания города Севастополя и Совет города Севастополя", – говорится в заявлении.

Польша поставила Россию на место через Крым

Польша поставила Россию на место через Крым

МИД сообщило, что Польша поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а аннексия Крыма в марта 2014 со стороны РФ была грубым нарушением международного права.

"В этом контексте действия, которые совершают российские власти в оккупированном Крыму, Польша считает нелегальными, а результаты любых "выборов" – недействительными", – говорится в заявлении.

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МИД обратило внимание и на ухудшение ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, ограничение свободы собраний и вероисповедания, регулярные случаи бесправных задержаний людей, в частности крымских татар.

"Призываем к международной солидарности в сопротивлении относительно таких действий, которые Российская Федерация осуществляет на аннексированном Крымском полуострове", – подчеркнули в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в воскресенье, 8 сентября, состоялся единый день голосования. Выборы разного уровня прошли во всех 85 регионах страны. В частности, их организовали в аннексированном Крыму. МИД Украины заявило, что проведение Россией так называемых выборов в оккупированном Крыму нарушает нормы международного гуманитарного права.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Польша
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hunt andres
hunt andres
Думаю, Россию мало волнует, что посчитала Польша)
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
В знак солидарности пшеки проведут с шароварниками совместный гей-парад
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Исаев Максим
Исаев Максим
Не совсем понял, что значит "поставила на место"? С сегодняшнего дня мы любые свои решения обязательно будем согласовывать с Польшей, я так понял? А то что нам на Варшаву насрать, не учитывается?
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