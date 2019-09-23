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24 сентября • обновлено в 00:34
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Выбили зубы и бросили в крови: в Польше напали на студента из Украины

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В городе Жоры на юге Польши группа из пяти человек жестоко избила 19-летнего студента из Украины.

Об этом сообщила в понедельник, 23 сентября, местная полиция (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел вечером 21 сентября на улице Рыбницкой. У парня спросили о гражданстве и, услышав про Украину, набросились на него.

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В Польше жестоко избили студента из Украины

В Польше жестоко избили студента из Украины

Злоумышленники избили украинца до потери сознания, нанося удары ногами. Окровавленного парня нашли на тротуаре двое мужчин.

Украинца доставили в больницу, где ему оказали помощь. У парня обнаружили множественные гематомы. Также ему выбили зубы.

Полиция официально объявила нападавших в розыск. Кроме того, Центр мониторинга расистского и ксенофобского поведения объявил награду в размере 4000 злотых за помощь в задержании преступников.

В Польше избили украинца

В Польше избили украинца

natemat.pl

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября в Польше нашли мертвым украинца Ивана Шпачука, с которым родственники потеряли связь еще в середине лета.

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Тема
украинцы за границей
Место
Польша
Тег
украинцы в Польше
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Перов Василий
Перов Василий
Иии? Что? Рогуль ни слова не может сказать... Зачем эта новость? Позорить тупых рогулей? Пшеки как имели рогулей 100 лет назад - так и будет. Рабы они и в Польше рабы.. Это только в России рогулям теплым Русским членом по губами проводят.. А во всей Европе бьют!
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