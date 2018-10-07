ВВС США приблизились к границам России: что происходит

Американский беспилотник около 11 часов находился в воздушном пространстве около границ Калининградской области.
Об этом сообщил сервис PlaneRadar. Беспилотник RQ-4A ВМС США стартовал с расположенной в Италии базы Сигонелла.
Маршрут летательного аппарата пролегал через воздушное пространство Греции и Румынии, и утром 6 октября он попал на территорию Украины.
В 9.30 утра в воскресенье, 7 октября, беспилотник оказался в воздушном пространстве Польши. Спустя час RQ-4A Global Hawk, находясь на территории Литвы, начал разведывательный полет неподалеку от границы Калининградской области, затем дрон направился в пространство Эстонии.
06:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) October 6, 2018
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4A Global Hawk, ВВС США🇺🇸, позывной #UAVGH000 взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, в воздушном пространстве Греции🇬🇷 #UAV #RQ4A #GlobalHawk #USAF #Greece pic.twitter.com/MfrO1ciOYV
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия разворачивает армию на границе с Украиной.
А ВСУ получили грозу для российских беспилотников.