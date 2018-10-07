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ВВС США приблизились к границам России: что происходит

3.6тЧитать материал на украинском

Американский беспилотник около 11 часов находился в воздушном пространстве около границ Калининградской области.

Об этом сообщил сервис PlaneRadar. Беспилотник RQ-4A ВМС США стартовал с расположенной в Италии базы Сигонелла.

Маршрут летательного аппарата пролегал через воздушное пространство Греции и Румынии, и утром 6 октября он попал на территорию Украины.

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В 9.30 утра в воскресенье, 7 октября, беспилотник оказался в воздушном пространстве Польши. Спустя час RQ-4A Global Hawk, находясь на территории Литвы, начал разведывательный полет неподалеку от границы Калининградской области, затем дрон направился в пространство Эстонии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Россия разворачивает армию на границе с Украиной.

А ВСУ получили грозу для российских беспилотников.

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