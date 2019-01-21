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''Второй Крым для России'': Беларуси предрекли поражение

2.1тЧитать материал на украинском

Глава Беларуси Александр Лукашенко своими руками подготовил страну к российской оккупации. За годы своего правления он уничтожил всех, кто мог и хотел сопротивляться Кремлю.

Об этом в эфире ObozTV рассказала блогер и журналист Лариса Волошина. Она подчеркнула, что для успешного отпора российскому аншлюсу, который сейчас происходит в Беларуси, в стране должен быть не только президент, который пытается удержать свой колхоз в своих руках, но и народ, и армия.

"Всего этого в Беларуси нет. Сами белорусы не ощущают себя чем-то отдельным от российского народа... Они отдали все. Сегодня Беларусь уже экономически и ментально является частью России", – заявила Волошина.

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При этом она считает, что оккупации Беларуси выгодна скорее Украине, а не России. Ведь РФ приобретает еще одну огромную территорию, которую ей нужно кормить. И это в то время, как Кремль стремительно теряет как мировые позиции, так и государственные бюджеты.

Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

"Для РФ даже бескровная оккупация Беларуси – это как бескровная оккупация Крыма. Во-первых, без крови все равно не обойдется, как и в Крыму. Часть людей все равно будет против. А во-вторых, Путину же их кормить. Еще один Крым. Снова миллиарды долларов – которых у них нет", – подвела итог журналист.

Ранее OBOZREVATEL подробно разбирался в ситуации с возможной аннексией Беларуси Россией:

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийская военная угроза
Персоны
Лариса ВолошинаАлександр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
РоссияБеларусьКонфликт война
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Надо брать пример с хохлов. Они продали американцам страну за печенюшки, потеряли территории, развязали гражданскую войну, и теперь назло России срут себе в шаровары и считают себя нерабами.
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CARGO 100
CARGO 100
Клим, ты чё это?
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CARGO 100
CARGO 100
Весы ОБОЗРЕВАТЕЛЬ в статье "Берегитесь! Самые подлые знаки Зодиака" о Порошенко: "Весы, пожалуй, самый коварный знак Зодиака и ради собственной выгоды они могут пойти на многое. С виду представители этого знака могут казаться хорошим другом, но стоит попасть в неординарную ситуацию — себя они спасут в первую очередь, а до вас им не будет дела. Они легко "поставят подножку" и переступят через жертву, если того потребует ситуация."
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