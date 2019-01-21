''Второй Крым для России'': Беларуси предрекли поражение

Глава Беларуси Александр Лукашенко своими руками подготовил страну к российской оккупации. За годы своего правления он уничтожил всех, кто мог и хотел сопротивляться Кремлю.
Об этом в эфире ObozTV рассказала блогер и журналист Лариса Волошина. Она подчеркнула, что для успешного отпора российскому аншлюсу, который сейчас происходит в Беларуси, в стране должен быть не только президент, который пытается удержать свой колхоз в своих руках, но и народ, и армия.
"Всего этого в Беларуси нет. Сами белорусы не ощущают себя чем-то отдельным от российского народа... Они отдали все. Сегодня Беларусь уже экономически и ментально является частью России", – заявила Волошина.
При этом она считает, что оккупации Беларуси выгодна скорее Украине, а не России. Ведь РФ приобретает еще одну огромную территорию, которую ей нужно кормить. И это в то время, как Кремль стремительно теряет как мировые позиции, так и государственные бюджеты.
Владимир Путин и Александр Лукашенко
"Для РФ даже бескровная оккупация Беларуси – это как бескровная оккупация Крыма. Во-первых, без крови все равно не обойдется, как и в Крыму. Часть людей все равно будет против. А во-вторых, Путину же их кормить. Еще один Крым. Снова миллиарды долларов – которых у них нет", – подвела итог журналист.
Ранее OBOZREVATEL подробно разбирался в ситуации с возможной аннексией Беларуси Россией:
Все началось с наглого публичного заявления премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о фактическом присоединении Беларуси.
Одиозный российский политик Владимир Жириновский подхватил "линию партии", заявив, что Беларусь обязана присоединиться к России, если хочет получать дешевую нефть.
Беларуские эксперты уверены: Лукашенко пойдет на присоединение только если сам возглавит новообразованное государство.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил своему правительству проработать возможные альтернативы российским поставкам нефти, чтобы снизить зависимость государства от РФ.
Лидер путинских пропагандистов, одиозный "журналист" Дмитрий Киселев заявил, что "Беларуси без России не будет".
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