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3 января • обновлено в 10:44
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Встречался с Путиным? Выяснилась скандальная связь убитого Сулеймани с Россией

7.3т
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Генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани, который погиб в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак), вероятно был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.

Об этом написало издание Газета.ru. со ссылкой на информационное агентство Reuters. Однако, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в 2016 году отрицал такую информацию и заявил, что подобных встреч не было, а все публикации на эту тему являются попыткой очернения.

По информации агентства, Сулеймани является одним из главных "архитекторов" российской операции в Сирии.

Касем Сулеймани и Владимир Путин

Касем Сулеймани и Владимир Путин

"По их данным, именно Сулеймани описал военному руководству в Москве сценарий военных действий в Сирии и обозначил возможности воздействия на ситуацию. Во время его первого предполагаемого посещения российской столицы (24–26 июля 2015 года), как утверждает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в регионе, Сулеймани встречался с президентом Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу", – говорится в сообщении.

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Примечательно, что пресс-служба МИД РФ заявила, что рассматривает убийство Сулеймани "как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе".

Как сообщалOBOZREVATEL:

  • В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.

  • В сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту Сулеймани.

  • Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

  • По словам американского сенатора Криса Мерфи, ликвидация Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Персоны
Касем Сулеймани Владимир Путин
Место
Россия Москва
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Повторяю: "Без путлера не один дерьмомиксер не работает"
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1
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Крым Андрей
Крым Андрей
Иванович Юрий, так оказывается это Путин устроил всю вакханалию на бл.Востоке, начиная с Ирака и заканчивая Сирией? Или в каждой разрушенной стране торчит рыло США?
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Хтоб сомневался, без ботоксного хромого ни одна мерзость не обходится.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Так он и с Нетанъяху встречался и с Зеленским и даже с амурскими тиграми. Они тоже мерзости? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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