Встречался с Путиным? Выяснилась скандальная связь убитого Сулеймани с Россией

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани, который погиб в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак), вероятно был в Москве (Россия) и встречался с президентом страны Владимиром Путиным.

Об этом написало издание Газета.ru. со ссылкой на информационное агентство Reuters. Однако, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в 2016 году отрицал такую информацию и заявил, что подобных встреч не было, а все публикации на эту тему являются попыткой очернения.

По информации агентства, Сулеймани является одним из главных "архитекторов" российской операции в Сирии.

Касем Сулеймани и Владимир Путин

"По их данным, именно Сулеймани описал военному руководству в Москве сценарий военных действий в Сирии и обозначил возможности воздействия на ситуацию. Во время его первого предполагаемого посещения российской столицы (24–26 июля 2015 года), как утверждает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в регионе, Сулеймани встречался с президентом Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу", – говорится в сообщении.

Примечательно, что пресс-служба МИД РФ заявила, что рассматривает убийство Сулеймани "как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе".

Как сообщалOBOZREVATEL:

В результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак) в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Сулеймани.

В сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту Сулеймани.

Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

По словам американского сенатора Криса Мерфи, ликвидация Сулеймани может стать причиной большой войны на Ближнем Востоке.

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