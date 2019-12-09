Встреча Зеленского и Путина: появился текст окончательного документа

По результатам саммита "нормандского формата", который состоялся 9 декабря в Париже стороны подписали совместное коммюнике.

Документ оказался в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В коммюнике отражены основные договоренности стран "нормандской четверки". В частности, Украина обязуется имплементировать законодательно "формулу Штайнмайера". Следующая встреча состоится через 4 месяца. До конца год будет проведен обмен "всех на всех".

Также было согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня, которое должно начаться до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинской делегации рассказали первые подробности переговоров.

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