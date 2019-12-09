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10 декабря • обновлено в 01:26
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Встреча Зеленского и Путина: появился текст окончательного документа

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По результатам саммита "нормандского формата", который состоялся 9 декабря в Париже стороны подписали совместное коммюнике.

Документ оказался в распоряжении OBOZREVATEL (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В коммюнике отражены основные договоренности стран "нормандской четверки". В частности, Украина обязуется имплементировать законодательно "формулу Штайнмайера". Следующая встреча состоится через 4 месяца. До конца год будет проведен обмен "всех на всех".

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Встреча Зеленского и Путина: появился текст окончательного документа

Также было согласовано полное и всеобъемлющее прекращение огня, которое должно начаться до конца года.

Встреча Зеленского и Путина: появился текст окончательного документа
Встреча Зеленского и Путина: появился текст окончательного документа

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинской делегации рассказали первые подробности переговоров.

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Автор
Ирина Кулинич
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К. Алла
К. Алла
Да поможет нам всем Бог. Последний раз по некасающимся меня напрямую делам я так нервничала, когда смотрела последний сезон Игры Престолов) Представляю, как нервничал Зеля!
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2
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Интересно, шо на это скажут вытираны
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4
4
2 из 3 ответов | показать все
Kasido Jeik
Kasido Jeik
Кристина Стефанова, оно те надо?
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Добрыня ., не Добрыня ты. Ты Злыдня :-)
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