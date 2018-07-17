Встреча в Хельсинки: Трамп рассказал, что злило Путина

Главу РФ Владимира Путина раздражает даже разговор на тему российского вмешательства в выборы президента США.
Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп по итогам двустороннего саммита в Хельсинки, который состоялся 16 июня.
По его словам, глава Кремля ознакомился с "российским досье", которое было составлено организацией Fusion GPS по заказу соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон.
"Он прекрасно знает, что собой представляет этот доклад. Он его видел. Его злит, когда он видит подобное. И интересно взглянуть на то, что происходит со всей этой ситуацией. Он её понял. Не знаю, смогли ли вы это разглядеть, но его раздражал даже разговор на эту тему", – заявил президент США.
Трамп отметил, что, тем не менее, Путин "готов заняться" россиянами, которых Минюст США обвинил во вмешательстве в американские выборы.
"Речь не идёт об экстрадиции. Но он готов принять людей Роберта Мюллера (спецпрокурора США, который ведет расследование по вопросу вмешательства РФ – ред.) у себя, и провести крупное расследование, позволить им работать с российскими следователями", – пояснил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ Трамп на встрече с Путиным пошел против плана Белого дома, проигнорировав заготовки своей команды.
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