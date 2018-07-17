Встреча в Хельсинки: Трамп рассказал, что злило Путина

Главу РФ Владимира Путина раздражает даже разговор на тему российского вмешательства в выборы президента США.

Об этом в интервью Fox News заявил президент США Дональд Трамп по итогам двустороннего саммита в Хельсинки, который состоялся 16 июня.

По его словам, глава Кремля ознакомился с "российским досье", которое было составлено организацией Fusion GPS по заказу соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

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"Он прекрасно знает, что собой представляет этот доклад. Он его видел. Его злит, когда он видит подобное. И интересно взглянуть на то, что происходит со всей этой ситуацией. Он её понял. Не знаю, смогли ли вы это разглядеть, но его раздражал даже разговор на эту тему", – заявил президент США.

Трамп отметил, что, тем не менее, Путин "готов заняться" россиянами, которых Минюст США обвинил во вмешательстве в американские выборы.

"Речь не идёт об экстрадиции. Но он готов принять людей Роберта Мюллера (спецпрокурора США, который ведет расследование по вопросу вмешательства РФ – ред.) у себя, и провести крупное расследование, позволить им работать с российскими следователями", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации СМИ Трамп на встрече с Путиным пошел против плана Белого дома, проигнорировав заготовки своей команды.