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Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: в Белом доме сделали заявление

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США направит делегацию в Сингапур для подготовки саммита с Северной Кореей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Администрации президента США Сара Сандерс.

По ее словам, делегация будет направлена в Сингапур, чтобы "провести подготовку, если саммит состоится".

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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что в Белом доме нет разногласий относительно стратегии по вопросу Северной Кореи. А если даже они бы были, то это "не имело бы значения".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 апреля стало известно, что США и КНДР начали вести прямые переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова. До этого момента в КНДР назвали условие, при котором страна откажется от ядерного оружия.

Затем первый заместитель главы МИД КНДР Ким Ге Гван объявил, что КНДР не желает вести переговоры с США, так как от нее требуют отказаться от ядерного оружия в одностороннем порядке.

При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Штаты продолжат давление на КНДР, однако все же надеются на переговоры.

25 мая президент США Дональд Трамп отменил переговоры с Ким Чен Ыном, которые были запланированы на 12 июня. Позже, в этот же день, он сказал о возможности переговоров на саммите.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на Обозревателе.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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