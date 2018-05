Встреча Трампа с Ким Чен Ыном: в Белом доме сделали заявление

США направит делегацию в Сингапур для подготовки саммита с Северной Кореей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Администрации президента США Сара Сандерс.

По ее словам, делегация будет направлена в Сингапур, чтобы "провести подготовку, если саммит состоится".

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter написал, что в Белом доме нет разногласий относительно стратегии по вопросу Северной Кореи. А если даже они бы были, то это "не имело бы значения".

JUST IN: The White House pre-advance team for North Korea summit will travel to Singapore as scheduled "in order to prepare should the summit take place," Press Sec. Sanders says.

Unlike what the Failing and Corrupt New York Times would like people to believe, there is ZERO disagreement within the Trump Administration as to how to deal with North Korea...and if there was, it wouldn’t matter. The @nytimes has called me wrong right from the beginning!