Встреча Трампа и Путина: все подробности онлайн

В Хельсинки 16 июля состоится историческая встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

Лидеры двух стран намерены обговорить целый ряд вопросов, касающихся как двухсторонних проблем между их странами, так и глобальных проблем торговли, санкций, ядерного разоружения.

Помимо этого, Украина также должна стать предметом обсуждения двух президентов.

Белый дом уже успел обнародовать детальный график визита Трампа, в котором, в частности, говорится, что непосредственно полуторачасовые переговоры тет-а-тет с Путиным должны начаться в 13:20 в Президентском дворце в Хельсинки.

На 14:50 запланировано начало переговоров в расширенном формате американской и российской делегаций. Обсуждение будет продолжаться и во время рабочего обеда.

В 16:50 Трамп и Путин должны провести совместную пресс-конференцию.

10:22 - Правозащитники расклеили по пути следования Трампа и Путина послания с призывами "Принять хорошие решения" и обратить особенное внимание на нарушения прав человека.

Также лично Путину на некоторых плакатах напомнили, что он приехал в свободную страну со свободной прессой.

10:19 - Самолет Путина уже недалеко от финско-российской границы.

10:12 - Трамп прибыл в резиденцию главы Финляндии Саули Ниинистё, где у лидеров двух стран намечен рабочий завтрак.

9:35 - Самолет Путина готов к полету из Москвы.

Трамп же прибыл в Хельсинки еще накануне.

Перед встречей Трамп в своем Twitter написал, что отношения США с Россией никогда не были хуже, чем в данный момент.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже - все из-за многолетней глупости США и теперь сфальсифицированной охоты на ведьм!" - написал он.

Несколько тысяч людей вышли на демонстрации в Хельсинки, протестуя против встречи Трампа и Путина.

Всего состоялось 10 протестных акций, самая большая из которых называлась "Helsinki Calling" ("Хельсинки зовут").

Полиция сообщила о 1500 участников протестов, организаторы заявляют о нескольких тысячах.

Протестующие напомнили, что Крым - это Украина, и вспомнили об украинце Олеге Сенцове, который удерживается в российской колонии. На акцию в Хельсинки также прибыла сестра Сенцова Наталья Каплан.