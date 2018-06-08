Встреча Трампа и Путина: названы возможные место и дата

Президент России Владимир Путин может встретиться с главой США Дональдом Трампом во время визита в столицу Австрии в июле.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в ЕС, Путин попросил канцлера Австрии Себастьяна Курца помочь организовать летом встречу с американским президентом, пишет УП.

"По словам самого Курца, запрос о возможной встрече Путин сделал во время официального визита в австрийской столице 5 июня. Канцлер Австрии пообещал обратиться к президенту США с инициативой проведения встречи", - заявил собеседник издания.

Новости Трамп хочет пригласить Ким Чен Ына домой

Он отметил, что в Белом доме уже изучают это предложение. Курц может обсудить этот вопрос с послом США в Германии Ричардом Гренелл во время визита в Берлин на следующей неделе.

"Австрийцы заявили о готовности провести на своей территории встречу Путина и Трампа. Цель переговоров - ослабить напряжение в отношениях России и Соединенных Штатов по Сирии, Украине и других вопросах", - подчеркивают собеседники.

По информации газеты, Путин сказал Курцу, что готов встретиться с Трампом в Вене во время запланированной на июль поездки главы Белого дома в Европу на саммит НАТО.

"И Путин, и Трамп "желают встречи", но не хотят, чтобы она проходила в американской столице и предпочитают провести ее в "нейтральном "месте", - заявил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа работает над подготовкой встречи главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным.