"Всех нагнули": опальный поэт ярко описал россиян

За четыре года войны на Донбассе у жителей России нисколько не поменялось отношение к имперскому политическому режиму президента Владимира Путина.

В интервью "Обозревателю" российский поэт Александр Бывшев, которого на родине признали террористом, заявил, что сознание русских людей не меняется – "это все дохлый номер", – считает он.

"Вы знаете какой хитрый пиар-ход сделал Путин на кануне выборов, когда произносил послание Федеральному собранию с рассказами о новых оружейных разработках? Что интересно, уже подсчитано, что о ядерном оружии он говорил 42 минуты, а о ЖКХ и сельском хозяйстве только две минуты", – говорит Бывшев.

После речи, по словам поэта, рейтинг президента РФ стремительно пошел вверх.

"То есть людям это очень понравилось. Я тут говорю, что в поселке зарплата очень маленькая, некоторые по 3 тыс. рублей получают, что практически в три раза меньше прожиточного минимума. А они мне открыто говорят: "Да, мы бедно живем, но мы поднялись с колен и нагнули этих пиндосов. За то Россия рулит", – рассказал Бывшев.

По его мнению, в России власти очень хитро и грамотно власти пользуются нагнетанием ура-патриотизма и имперскости.

"Я сам телевизор не смотрю категорически, но вот иногда по интернету гляжу на эти ток-шоу — фашизм чистой воды, такая агрессия идет. Недавно была передача, один попытался сказать, что нужно уходить с Донбасса, так его чуть на клочья не порвали и сказали: "Какой там уходить, мы еще прихватим и другие области, дайте только время", – добавил поэт.

Как ранее сообщал "Обозреватель", сенатор США от штата Колорадо, республиканец Кори Гарднер предложил американскому Госдепу включить РФ в список стран-спонсоров терроризма.