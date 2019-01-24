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''Вскрыть язву до конца!'' Декан МГУ оскандалился речью о распаде Украины

2.3тЧитать материал на украинском

Скандальный декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков оскорбительно высказался об Украине, сравнив ее с "язвой, которую нужно вскрыть", и заявил, что страна якобы неминуемо распадется.

Также он выразил уверенность в том, что этот процесс якобы приближает разъединенный украинский народ, и что ситуацию не спасут даже выборы. Прокремлевскую речь пропагандист озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Виталий Третьяков

Виталий Третьяков

Скриншот видео

"Этот кризис религиозной власти, духовной на территории Украины показывает, во-первых, полное отражение зеркальное с тем, что происходит с властью политической. Государство не складывается ни с материальной, силовой, властной стороны, хотя и оружие есть, должности, ни с этой стороны. Никакого объединения нации, никакой политической нации нового типа тоже не складывается. Увы, не складывается украинское государство, идет по тому же пути фаталистическому — к своему окончательному распаду", — самоуверенно высказался Третьяков.

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Виталий Третьяков

Виталий Третьяков

РИА "Новости"

Кроме того, он цинично добавил, что считает этот процесс затянувшимся и требующим ускорения. В этот момент рупор Кремля перешел на откровенные оскорбления украинского государства, заявив, что его нужно полностью устранить руками самих украинцев и избранной ими власти.

"Исторический процесс затянулся. Да, кошке рубили хвост по частям. Нужно отрубить до конца уже. Ну не нужно, чтобы кошка так долго мучилась. Нужно дать завершить это исторически благородное дело, эту язву уже вскрыть до конца. И дальше процесс исторический пойдет не без жесткости, наверное, определенной, но зато стремительно, как всякая целительная хирургическая операция", — едко подытожил Третьяков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Смешны мокши, понимают свою никчемность и бессилие, от этого у них словесный понос. А на деле, скоро ваш Трамп сменит вам сцаря, как он сделал это с вашим другом Венесуэлой! Вот это правдоподобный и реалистичный сценарий для бензоколонки, а не эти влажные мечты монголоидов!
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
ПИЗДЕЖ с ПОНТАМИ русских ( имя прилагательное : Чьих будете? ) исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - народ рабов духовных... УБОГИЕ люди !
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
У эксперда стандартная мордень кацапского еблана !
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