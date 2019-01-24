''Вскрыть язву до конца!'' Декан МГУ оскандалился речью о распаде Украины

Скандальный декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков оскорбительно высказался об Украине, сравнив ее с "язвой, которую нужно вскрыть", и заявил, что страна якобы неминуемо распадется.

Также он выразил уверенность в том, что этот процесс якобы приближает разъединенный украинский народ, и что ситуацию не спасут даже выборы. Прокремлевскую речь пропагандист озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Виталий Третьяков Скриншот видео

"Этот кризис религиозной власти, духовной на территории Украины показывает, во-первых, полное отражение зеркальное с тем, что происходит с властью политической. Государство не складывается ни с материальной, силовой, властной стороны, хотя и оружие есть, должности, ни с этой стороны. Никакого объединения нации, никакой политической нации нового типа тоже не складывается. Увы, не складывается украинское государство, идет по тому же пути фаталистическому — к своему окончательному распаду", — самоуверенно высказался Третьяков.

Виталий Третьяков РИА "Новости"

Кроме того, он цинично добавил, что считает этот процесс затянувшимся и требующим ускорения. В этот момент рупор Кремля перешел на откровенные оскорбления украинского государства, заявив, что его нужно полностью устранить руками самих украинцев и избранной ими власти.

"Исторический процесс затянулся. Да, кошке рубили хвост по частям. Нужно отрубить до конца уже. Ну не нужно, чтобы кошка так долго мучилась. Нужно дать завершить это исторически благородное дело, эту язву уже вскрыть до конца. И дальше процесс исторический пойдет не без жесткости, наверное, определенной, но зато стремительно, как всякая целительная хирургическая операция", — едко подытожил Третьяков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Третьяков цинично назвал украинский язык "лингвистически уровнем ниже всех других".

Также он заявлял, что большинство населения Украины якобы являются русскими, а остальные — "недоделанные украинцы", которых он с сомнением относит к отдельной нации.

Скандальный декан МГУ грозил Украине полномасштабным вооруженным конфликтом с Россией со множеством жертв.

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