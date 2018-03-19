Вскрылся тайный канал между США и КНДР: что это значит

Американские разведывательные ведомства установили с КНДР неофициальный контакт, по которому возможна передача информации.

За прямой канал связи выступает прежде всего ЦРУ, передает "Лента.ру" со ссылкой на телеканал CBS News.

Бывший директор ведомства, выдвинутый на пост госсекретаря Майк Помпео поддерживает такой тип "тихой дипломатии", которая ведется по секретным каналам, в обход дипломатического канала, установленного госдепартаментом через ООН.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном лишь после "конкретных шагов" со стороны северокорейского коллеги.