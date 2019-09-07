Всех пленных моряков освободили в России: но есть условие

Все украинские военнопленые моряки были освобождены следствием в России под поручительство уполномоченного по защите прав человека в Украине Людмилы Денисовой.

Об этом в комментарии "Интерфаксу-Украина" сообщил их адвокат Николай Полозов.

"Следствие удовлетворило ходатайство Денисовой о личном поручительстве", – поделился он.

Моряков отпустили под поручительство Денисовой

Отмечается, что украинцы обязались участвовать в российских следственных действиях. Адвокат заявил, что по состоянию на 11:20 моряки готовились вылететь на родину в рамках обмена удерживаемых Украиной и Россией лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что в Украину прилетел пустой самолет из России. Пленных на борту не оказалось.

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