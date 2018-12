Всего одно фото: снимок из соцсетей изменил жизнь целой семьи

В США фотография, сделанная журналисткой, помогла спасти жизнь женщине, которая нуждалась в пересадке почки.

На снимке был запечатлен ее муж, Рэймонд Томпсон, к рюкзаку которого было приколото объявление о поиске донора. Автор фото — редактор известного американского телеканала CNN Лилит Маркус, которая обнародовала его в соцсетях, а потом на сайте СМИ.

"Вот фотография, которую я сделала вчера в магазине Target, и я не могу избавиться от мысли об этом", — написала Маркус.

Всего за несколько часов записью журналистки поделились тысячи людей, в том числе и знаменитости. Благодаря этому заболевшей миссис Томпсон начали звонить с предложениями помощи люди со всего мира.

Here is a photo I took at my Target yesterday and can't stop thinking about. pic.twitter.com/gbzF47AqCy