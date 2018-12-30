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Всего одно фото: снимок из соцсетей изменил жизнь целой семьи

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В США фотография, сделанная журналисткой, помогла спасти жизнь женщине, которая нуждалась в пересадке почки.

На снимке был запечатлен ее муж, Рэймонд Томпсон, к рюкзаку которого было приколото объявление о поиске донора. Автор фото — редактор известного американского телеканала CNN Лилит Маркус, которая обнародовала его в соцсетях, а потом на сайте СМИ.

"Вот фотография, которую я сделала вчера в магазине Target, и я не могу избавиться от мысли об этом", — написала Маркус.

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Всего одно фото: снимок из соцсетей изменил жизнь целой семьи

Twitter Lilit Marcus

Всего за несколько часов записью журналистки поделились тысячи людей, в том числе и знаменитости. Благодаря этому заболевшей миссис Томпсон начали звонить с предложениями помощи люди со всего мира.

Как писал OBOZREVATEL, украинский военный, экс-участник АТО, рассказал трогательную историю о том, как письмо маленькой девочки спасло ему жизнь и помогло пройти войну.

Место
США
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