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Всего $165: в США дешевый подарок Путина Трампу заподозрили в прослушке 

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Секретная служба США проверит футбольный мяч, который президент РФ Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу на совместной пресс-конференции в Хельсинки.

В спецслужбе заверили, что проверяют все подарки для президентов США, передает "РБК" со ссылкой на Associated Press.

Стоит отметить, что некоторые американские политики негативно отнеслись к подарку Путина. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в подарке может быть прослушивающее устройство и поэтому мяч нельзя заносить в Белый дом.

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Глава Национальной разведки США Дэн Коутс уверен, что мяч обязательно пройдет тщательную проверку.

Кроме того, существует ограничения стоимости подарков для президента США. Цена презента не должна превышать $390. По данным агентства Bloomberg, подарок Путина оценен в $165.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Хельсинки Владимир Путин подарил Дональду Трампу футбольный мяч с ЧМ-2018. Президент США сразу бросил его в сторону супруги Мелании и заявил, что мяч предназначается его сыну Бэрону.

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Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сказочные долбоёбы!!! Хороших вы себе хозяев выбрали.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Все думал, почему свиномордые хохлозоиды такие ипанутые существа, а теперь все понятно. Как собаки со временем становятся похожи на своих хозяев так и укропездолы стали похожи на своих заокеанских хозяев.
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