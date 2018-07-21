"Послал в прямом эфире!" Сеть повеселил конфуз с Путиным и Трампом

В сети набирает популярность видео, сделанное во время встречи президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

В частности, пользователей рассмешила мгновенная реакция американского главы на произнесенное российским коллегой слово "факт", созвучное английскому “fuck”.

"Наверное, подумал, что Путин нарушил договоренности и послал его в прямом эфире", - шутят они.

🤭

Реакция деда на слово "факт", созвучное английскому слову “fuck”!

😂😂😂 pic.twitter.com/GXepsIZ8e9 — ЗавПолит (@ZavPolit) 18 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп заявил журналистам, что может стать для президента Владимира Путина "худшим из врагов".