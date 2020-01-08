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8 января • обновлено в 08:37
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"Все в порядке!" Появилась первая реакция Трампа на нападение Ирана

3.3т
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ведут оценку жертв и повреждений, нанесенных ударом иранских ракет по американским военным базам в Ираке.

Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в Twitter.

"Все в порядке! Ракеты выпущены из Ирана на двух военных базах, расположенных в Ираке. Идет оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире!" – говорится в сообщении.

Трамп добавил, что официальное заявление он сделает позже.

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Напомним, в ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Ответственность на себя взял Иранский корпус стражей революции.

Как писал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Трамп реально неадеквашка. По любому у него предки xoxлами были.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Уже есть..жертвы??Неужели...Из за какого одного иранца...стали дохнуть американцы????)))))))))))))))))))))
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