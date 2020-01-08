"Все в порядке!" Появилась первая реакция Трампа на нападение Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ведут оценку жертв и повреждений, нанесенных ударом иранских ракет по американским военным базам в Ираке.
Об этом глава Белого дома сообщил на своей странице в Twitter.
"Все в порядке! Ракеты выпущены из Ирана на двух военных базах, расположенных в Ираке. Идет оценка жертв и повреждений. Все идет нормально! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире!" – говорится в сообщении.
Трамп добавил, что официальное заявление он сделает позже.
Напомним, в ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Ответственность на себя взял Иранский корпус стражей революции.
All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 січня 2020 р.
Как писал OBOZREVATEL:
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
7 января, в городе Керман (Иран) в жуткой давки во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани погибли десятки людей и пострадали сотни.
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