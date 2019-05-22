"Все уйдет, как Крым": у Соловьева устроили "раздел" Украины в прямом эфире

На передаче у топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева устроили обсуждение превращения Украины в федерацию с дальнейшим присоединением к России.

Такую идею выдвинул ярый сторонник путинского режима, общественный деятель из Израиля Яков Кедми. Преступный план он озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Решение проблемы Донбасса – это функция решения проблемы Украины, превращения Украины в федеративное государство с признанием суверенитета Донбасса и каждого субъекта. Но Украина же этого не выдержит. На следующий же день после того, как она станет федеративной, все эти субъекты от Одессы и дальше пойдут только в одном направлении – в крымском. Не захотят они быть в этом безобразии, которое называется государство Украина. И этого никто не даст", – высказался украинофоб.

Владимир Соловьев Скриншот видео

Его поддержал и ведущий шоу, скандальный Владимир Соловьев. Он предложил подтолкнуть Украину к присоединению к России примером Донбасса, который якобы стал образцом идеалов Майдана.

"Если на Донбассе создадут условия, и это уже задача нашей страны, для экономического, культурного развития, развития человеческого потенциала, тогда остальная Украина посмотрит и скажет – оказывается, вот где реально требования Майдана были выполнены, вот где уничтожена власть олигархов и коррупционеров! Нам надо относиться к Донбассу сейчас совсем иначе. Вот как Крым превратился в выставочную картинку. Донбассу нужно дать возможность развиваться и максимально себя реализовать", – нагло высказался Соловьев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее скандальный российский политик Владимир Жириновский похвастался видео, на котором он разрезает торт в виде карты Украины. Его ему подарили на день рождения скандальные кремлевские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов.

Украинская журналистка Янина Соколова жестко ответила на скандальную выходку лидера ЛДПР. Свое обращение к одиозному российскому политику она записала от имени Адольфа Гитлера и напомнила, что после такого его "ж*па слипнется навечно".

Однако Жириновский в очередной раз предложил реализовать свою бредовую идею: разделить Украину на 10 частей ради ее же процветания.

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