Все оцеплено полицией: в Новой Зеландии опять произошло ЧП

В Новой Зеландии в воскресенье, 17 марта, была срочно остановлена работа аэропорта Данидин.

По данным СМИ, там нашли неизвестный предмет. Здание полностью оцеплено полицией, пишет местное издание Otago Daily Times.

"Полиция находится на месте, команда специалистов прибыла, чтобы установить природу предмета", – сказано в заявлении полиции.

Источник сообщил, что на место вызвали команду саперов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Теракт в Новой Зеландии произошел в ночь на 15 марта. Группа людей хлоднокровно расстреляла две мечети и городскую больницу, в результате чего погибли 49 человек.

Позже два взрыва прогремели в районе вокзала и торгового центра, но полиция вовремя обнаружила бомбы и обезвредила их.

В СМИ появилось видео хладнокровного расстрела, которое якобы было снято стрелком.

У террориста было оружие с нанесенными на него "ключевыми моментами для становления европейской цивилизации".

Российская организация "Верное казачество" заявила, что соратники Тарранта могут быть связаны с Украиной.