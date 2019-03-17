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Все оцеплено полицией: в Новой Зеландии опять произошло ЧП

2.2тЧитать материал на украинском

В Новой Зеландии в воскресенье, 17 марта, была срочно остановлена работа аэропорта Данидин.

По данным СМИ, там нашли неизвестный предмет. Здание полностью оцеплено полицией, пишет местное издание Otago Daily Times.

"Полиция находится на месте, команда специалистов прибыла, чтобы установить природу предмета", – сказано в заявлении полиции.

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Аэропорт Данидин

Аэропорт Данидин

Arrow International

Источник сообщил, что на место вызвали команду саперов.

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Место
Новая Зеландия
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