Все оцеплено полицией: в Новой Зеландии опять произошло ЧП

В Новой Зеландии в воскресенье, 17 марта, была срочно остановлена работа аэропорта Данидин.

По данным СМИ, там нашли неизвестный предмет. Здание полностью оцеплено полицией, пишет местное издание Otago Daily Times.

"Полиция находится на месте, команда специалистов прибыла, чтобы установить природу предмета", – сказано в заявлении полиции.

Источник сообщил, что на место вызвали команду саперов.

