Все дело в женщине: Кадыров публично пригрозил "достать" нардепа Березу

Лидер Чечни Рамзан Кадыров пригрозил украинскому внефракционному депутату Бориславу Березе местью за якобы грубое поведение по отношению к российской пропагандистке Ольге Скабеевой.

Конфликт произошел в стенах Парламентской ассамблеи Совета Европы, где Береза находится в составе украинской делегации. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В ходе сюжета, которым Скабеева хотела помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами, ее попытались оттеснить, а Береза закрыл собой украинскую коллегу.

Береза и Скабеева Скриншот из видео

Журналистку призвали к порядку и попросили не перебивать. Позже Береза подметил, что страна-гопник ведет себя, как гопник, чем вызвал новую волну негодования среди пропагандистов.

В свою очередь разъяренный Кадыров отреагировал на инцидент в Telegram-канале kadyrov_95, обратившись к "братскому украинскому народу".

"Береза толкнул и оскорбил в стенах международной организации хрупкую российскую девушку, журналистку Ольгу Скабееву. Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы", – высказался он.

Рамзан Кадыров Аргументы и Факты

По его словам, Скабееву же защищать никто не стал, за что Береза получил угрозу отместкой. "Ему следует очень чётко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скабеевой, обязательно найдётся истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" – написал Кадыров.

Это было красиво!!! Правый ХУК в предплечье скабаевой 😎✌🏻

Кто это человек?? Напишем ему слова Благодарности!! pic.twitter.com/HyZQVxZrFF — UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) 24 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Алексей Гончаренко поставил на место пропагандистку Скабееву в ПАСЕ.

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