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Врезаются и падают: городок в США атаковали странные птицы

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Жители американского города Гилберт (штат Миннесота) пожаловались на странное поведение птиц: они стали врезаться в окна, машины и деревья, шататься во время ходьбы и в целом вести себя "сконфуженно".

Местная полиция объяснила это опьянением и призвала быть осторожнее на дорогах, передает TJournal. Правоохранители заявили, что из-за рано ударивших морозов ускорился процесс брожения некоторых сортов ягод и фруктов, которые являются пищей для многих видов местных птиц.

Пернатые, которые ещё не улетели на юг или вообще не собираются мигрировать на зиму, съедают забродившие ягоды и начинают вести себя неадекватно. Например, на полном ходу врезаются в лобовые стёкла авто или залетают в салон.

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В департаменте полиции попросили жителей Гилберта не звонить им с жалобами, а просто подождать, когда птицы "протрезвеют".

Сотрудница Службы национальных парков США Шэрон Штитлер посоветовала при встрече с пьяной птицей оставить её в тёмном углу и дать проспаться.

"Я даже сделала коробку для детоксикации — с дырками и водой", — добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее странное фото птицы поразило сеть.

Место
США
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну, путинские конечно\?
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