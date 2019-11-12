Враг Путина и Асада? В Турции нашли мертвым влиятельного военного

В Стамбуле (Турции) был найден мертвым британский военный, основатель сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье.
Как передает ВВС, тело обнаружили на улице рядом с офисом организации Mayday Rescue Foundation, частью которой является "Белые каски". У британца переломаны ноги и череп. Причина смерти выясняется.
Тело Ле Мезюрье нашел работник местной мечети, который позвонил в полицию.
Джеймс Ле Мезюрье
ТАСС
В связи с этим глава организации "Врачи под огнем" Хэмиш где Бреттон-Гордон уже успокоил журналистов и заявил, что работа "Белых касок" продолжится. Также он выразил свои соболезнования родным.
Кому мешал Ле Мезюрье
Примечательно, что на прошлой неделе пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что, по ее данным, Ле Мезюрье ранее якобы работал на британскую разведку МИ-6.
"О его связи с террористическими группами сообщали еще во время миссии в Косово", - сказала она.
Ранее в подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду СМИ, а также в России, Иране и других странах прокотилась волна сообщений о том, что "Белые каски" якобы соврали о бомбардировках мирного населения авиацией Сирии и РФ, а также о химических атаках.
Таким образом, можно полагать, что Ле Мезюрье мог мешать очень многим людям.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Забайкалье (Россия) военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате восемь человек погибли, еще двое получили ранения.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.