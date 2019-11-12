Враг Путина и Асада? В Турции нашли мертвым влиятельного военного

В Стамбуле (Турции) был найден мертвым британский военный, основатель сирийской неправительственной организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье.

Как передает ВВС, тело обнаружили на улице рядом с офисом организации Mayday Rescue Foundation, частью которой является "Белые каски". У британца переломаны ноги и череп. Причина смерти выясняется.

Тело Ле Мезюрье нашел работник местной мечети, который позвонил в полицию.

Джеймс Ле Мезюрье ТАСС

В связи с этим глава организации "Врачи под огнем" Хэмиш где Бреттон-Гордон уже успокоил журналистов и заявил, что работа "Белых касок" продолжится. Также он выразил свои соболезнования родным.

Кому мешал Ле Мезюрье

Примечательно, что на прошлой неделе пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что, по ее данным, Ле Мезюрье ранее якобы работал на британскую разведку МИ-6.

"О его связи с террористическими группами сообщали еще во время миссии в Косово", - сказала она.

Ранее в подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду СМИ, а также в России, Иране и других странах прокотилась волна сообщений о том, что "Белые каски" якобы соврали о бомбардировках мирного населения авиацией Сирии и РФ, а также о химических атаках.

Таким образом, можно полагать, что Ле Мезюрье мог мешать очень многим людям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Забайкалье (Россия) военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате восемь человек погибли, еще двое получили ранения.

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