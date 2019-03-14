Впервые за 34 года: в США дерзко застрелили босса мафии Гамбино

В Нью-Йорке убит глава криминального клана Гамбино Франческо Кали. Его застрелили у входа в собственный дом на Стейтен-Айленде.

Предполагаемый киллер покинул место преступления на синем фургоне, который сейчас ищет полиция, пишет New York Post.

53-летний Кали был главой семьи Гамбино с 2015 года. Полицейские источники описывали его как "босса старой школы", который старался по возможности не привлекать к себе внимания. Кали один раз сидел в тюрьме — в 2008 году он получил 16-месячный тюремный срок за вымогательство (из них он отсидел только 10 месяцев).

Отмечается, что лидеров преступных кланов в Нью-Йорке не убивали с 1985 года. Тогда босс семьи Гамбино Пол Кастеллано был застрелен по приказу собственного подчиненного Джона Готти. После этого убийства Готти возглавил организацию.

Франческо Кали

NYP Возле дома Кали

Новости Под Киевом ударили по песчаной мафии браконьеров

Убийство возле дома, где живет семья Кали, по негласным правилам мафии можно расценивать как принципиальное "неуважение", пишет СМИ.

"Даже Готти [в 1985 году] выказал больше уважения. Он сделал это [убийство Кастеллано] на Манхэттене", — сказал один из источников в полиции.

Справка: клан Гамбино является одной из "пяти семей Нью-Йорка", наряду с Бонанно, Дженовезе, Коломбо и Луккезе. Их расцвет пришелся на середину XX века, когда эти семьи контролировали почти всю преступность в городе. После серии крупных операций ФБР, проведенных в 1980-х и 1990-х годах, многие главари мафии получили длительные тюремные сроки, с тех пор влияние семей резко сократилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии поймали опасного главаря мафии.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!