Впервые в истории: Украина одержала победу в старейшей межпарламентской организации в мире

В среду, 10 апреля, в Катаре на 140-й Ассамблее Межпарламентского Союза была принята первая в истории украинская резолюция.

Об этом сообщила в Facebook юрист и народный депутат от "Батьківщины" Алена Шкрум.

"Недопустимость использования наемников и иностранных боевиков, как средства подрыва мира, международной безопасности, территориальной целостности государств и нарушения прав человека" – так звучит тема резолюции, которая близка Украине в связи с конфликтом на Донбассе.

"МПС – или Межпарламентской Союз – это старейшая в мире межпарламентское организация, и впервые за 130 лет ее работы здесь принята резолюция от Украини", – написала Шкрум.

Украинская делегация в МПС facebook.com/alyxrum

"Это очень круто потому что Украина появляется здесь впервые, как активный игрок со своей принципиальной мнением, новыми альянсами, союзниками и друзьями", – подчеркнула нардеп. Отмечается, что работа над документом, который был подан совместно с Иорданией, продолжалась больше года.

"Делегацией из бессменным руководителем и докладчиком по резолюции Борисом Тарасюком, с Леонид Емцем, Еленой Сотник и Валерией Заружко мы прошли сначала год назад тяжелую защиту темы резолюции, получили утверджение главного Комитета по миру и безопасности, затем экспертные дискуссии на 139-й Ассамблее, затем драфт текста, 131 поправка от 25 стран мира, непростые дискуссии, и еще более сложный сбор голосов, голосования, и, наконец, принятие!" – поделилась нардеп.

МПС Парламентская газета

Помимо этого, впервые представители Украины представлены в руководящих органах. В частности, сама Шкрум была избрана членом Бюро Комитета по миру и безопасности, что позволит ей определять порядок работы комитета и темы следующих резолюций.

Нардеп также рассказала, какие страны выступили против принятия документа: Россия, Беларусь, Иран, Армения, Швеция, Франция и другие.

"Крупнейшими нашими союзниками оказались Швейцария, Ирландия, Айзербайджан, Иордания, Таиланд, большое количество арабских и африканских страны", – поделилась Шкрум.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму – первый документ, который стал правовой основой для его деоккупации.

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