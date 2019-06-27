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"Открыли ящик Пандоры": Европе предрекли крах из-за триумфа России в ПАСЕ

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Скандальное возвращение России в Парламентскую ассамблею Европы (ПАСЕ) – это приговор всей либерально-демократической системе Европы.

Такое заявление в эфире ObozTV сделал эксперт по международным вопросам Валерий Кравченко.

"Все, что произошло (в ПАСЕ. – Ред.) – это начало конца. Это не просто смерть самой ПАСЕ, о которой говорят аналитики. Это фактически приговор всей либерально-демократический системе, которая сейчас существует на Западе", – убежден Кравченко.

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Он объяснил, что России удался "грязный и прямой шантаж".

"И теперь все понимают, в России и не только, что шантаж действует. И они будут идти дальше", – предсказал эксперт.

По его мнению, решение ПАСЕ дает "зеленый свет" авторитарным режимам.

"Что нет санкций, что все можно. Безнаказанность приводит к вседозволенности и произволу. Открыт ящик Пандоры", – отметил он.

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Также Кравченко обратил внимание, что Россия смогла разъединить страны Евросоюза и НАТО.

"Скандинавия разорвана. Норвегия получается за Россию, у Дании и Финляндии есть сомнения, Швеция проголосовала за нас. Нет никакого единства в ЕС, в НАТО. И это большое достижение России", – резюмировал эксперт.

Возвращение России в ПАСЕ вызвало возмущение Украины

Возвращение России в ПАСЕ вызвало возмущение Украины

KyivPost

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 25 июня за возвращение РФ в Парламентскую ассамблею Европі проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались. С полным списком проголосовавших стран можно ознакомиться здесь.

26 июня ПАСЕ окончательно утвердила резолюцию о возвращении делегации России в свой состав.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины устроили демарш против этого решения.

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Темы
Эфиры Oboz TVПрямая трансляцияСанкции против России
Персона
Валерий Кравченко
Место
ФранцияСтрасбург
Теги
ПАСЕРоссияЕвропейские ценности
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Дудко Олег
Дудко Олег
Не только Европе, миру конец, мы ж хотели в Евросоюз, шо ж нам теперь в Америку вступать. Где мы будем харчеваться и кто нас будет тра. . Любить.
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CARGO 100
CARGO 100
"Нет никакого единства в ЕС, в НАТО. И это большое достижение России" А У вас какие? Мост с форточкой?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Ленка Зеркаль тоже осталась, небось. За 5 лет к хамону и шампани привыкла уже, а в Киеве на свои заработанные не очень разгонишься. Если у Президента 12 тыс.гривен, то у неё наверняка меньше.
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