Возвращение России в G8: назван единственный союзник Украины

Канада – единственная страна "Большой семерки", которая остается другом Украины и может помешать возрождению G8 с участием России.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, комментируя предложение президентов США и Франции пригласить Россию на саммит в 2020 году и восстановить "Большую восьмерку".

РФ исключили из G8 в 2014 году за аннексию Крыма и агрессию против Украины. Как известно, все решения в нынешней G7 (куда входит Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) принимаются консенсусом. Т.е. возвращение России должны единогласно поддержать все семь государств.

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Шлинчак предположил, что проголосовать за, помимо Франции и США, могут также Германия и Италия.

"В той же Италии большое российское лобби. Италию ставим под большой знак вопроса, что она будет поддерживать позицию Украины. Это же касается и Германии. Сегодня (21 августа. – Ред.) будет встреча министра иностранных дел РФ Лаврова и его немецкого коллеги, который тоже уже начал заявлять про потенциально позитивные импульсы, которые демонстрирует Россия по отношению к Украине и ЕС", – отметил эксперт.

"У нас остается не такой большой выбор… Великобритания сейчас больше занята своими внутренними вопросами. И я не думаю, что Украина стоит на повестке дня", – добавил он.

Единственным "форпостом", считает Шлинчак, в этой геополитической компании остается Канада. Он напомнил, что страны не прерывали дипломатические связи, и Канада всегда демонстрировала довольно лояльную позицию к Украине.

"Учитывая то, что в правительстве Канады сейчас много выходцев из Украины, я думаю, что нам нужно делать ставку на Канаду как одного из ключевых игроков в G7", – посоветовал эксперт.

В то же время он не исключил, что слова Дональда Трампа были своеобразной "морковкой" для России.

"Но я не знаю, что важнее для Владимира Путина. Условно говоря, отказаться от своей идеи про восстановление "великой российской империи" или чтобы его признавали мировые лидеры.... В конце концов, эти мировые лидеры и без условий начинают признавать Россию. Посмотрите, как общался президент Франции Макрон с Владимиром Путиным. Да такое впечатление, что он ему в рот заглядывал", – обратил внимание Шлинчак.

Саммит G7 в 2018 году usaherald.com

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп и глава Франции Эммануэль Макрон обсудили приглашение России на саммит стран G7 в 2020 году.

Накануне разговора с Трампом, 19 августа, Макрон принимал президента России Владимира Путина в своей летней резиденции Форт де Брегансон. При этом французский президент не скупился на лесть и заявил, что мечтает о Европе от Лиссабона до Владивостока.

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