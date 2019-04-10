|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Возьму сколько мне нужно": появилось видео хамского выступления постпреда России в Совбезе ООН

1.9тЧитать материал на украинском

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя грубо ответил на попытки постпреда Германии, которая возглавляет Совет Безопасности, ограничить время его выступления.

Соответствующее видео появилось на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, во время обсуждения ситуации в Венесуэле Кристоф Хойсген перевернул песочные часы в начале речи Небензи, чтобы отсчитать положенные ему 5 минут, однако тому это крайне не понравилось.

"Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно", – по-хамски ответил постпред России.

Новости
Оставьте свои легенды: Климкин довел до истерики постпреда РФ в ООН

Василий Небензя

Василий Небензя

ТАСС

Отметим, в начале председательства в апреле Германия анонсировала два нововведения в Совбезе. Страна решила держать открытыми ранее закрытые шторы и ввести ограничение для выступлений глав делегаций – 5 минут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Небензя во время заседания Совбеза заявил, что РФ не должна выполнять Минские соглашения, утверждая, что она непричастна к вооруженному конфликту на Донбассе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Россия
Теги
ООНСовбез ООН
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
20
1
Смешно
1
Интересно
6
Печально
3
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сова Юлія
Сова Юлія
Бидлота...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Севченко Николай
Севченко Николай
Всё правильно, он представляет такую страну. Которой плевать на любые договоры, порядки, законы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения