"Возьму сколько мне нужно": появилось видео хамского выступления постпреда России в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя грубо ответил на попытки постпреда Германии, которая возглавляет Совет Безопасности, ограничить время его выступления.

Соответствующее видео появилось на странице журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, во время обсуждения ситуации в Венесуэле Кристоф Хойсген перевернул песочные часы в начале речи Небензи, чтобы отсчитать положенные ему 5 минут, однако тому это крайне не понравилось.

"Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно", – по-хамски ответил постпред России.

Василий Небензя ТАСС

Отметим, в начале председательства в апреле Германия анонсировала два нововведения в Совбезе. Страна решила держать открытыми ранее закрытые шторы и ввести ограничение для выступлений глав делегаций – 5 минут.

Небензя на попытку постпреда Германии ограничить его выступление с помощью песочных часов: "Вы можете поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится, но я возьму столько времени, сколько мне нужно" pic.twitter.com/YSws2ppjBw — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Небензя во время заседания Совбеза заявил, что РФ не должна выполнять Минские соглашения, утверждая, что она непричастна к вооруженному конфликту на Донбассе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!