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23 апреля • обновлено в 18:08
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ВОЗ предупредила о возможных вспышках опасных инфекционных болезней

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Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Там отметили, что когда службы иммунизации прерывают работу, даже в течение коротких периодов во время чрезвычайных ситуаций, возрастает риск вспышек заболеваний, которые можно предотвратить с помощью вакцин.

В ВОЗ напомнили, что в 2019 году вспышка кори в Демократической Республике Конго унесла жизни более 6 тысяч человек. Ситуация с летальными исходами показывает, насколько важно проводить иммунизацию даже во время ЧС. Вспышки инфекционных заболеваний наряду с COVID-19 нанесут серьезный удар по системам здравоохранения стран, считают в ВОЗ.

Из-за сбоев с вакцинами: ВОЗ предупредила о возможных вспышках опасных инфекционных болезней

"Вспышки болезней не должны оставаться угрозой, когда есть безопасные и эффективные вакцины. Инфекционные болезни получат повсеместное распространение без вакцинации", – отметил гендиректор ВОЗ Тедрос Адхана Гебрейесус.

Он отметил, что ВОЗ работает с партнерами по всему миру, чтобы ускорить исследования и разработку безопасной и эффективной вакцины против COVID-19 и обеспечить равный доступ к ней для миллиардов людей.

"Но даже ускоренный процесс разработки вакцины против COVID-19 займет время. Меры предосторожности в отношении инфекционных заболеваний нужны при этом сейчас", – пояснил руководитель ВОЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ВОЗ предупредил о том, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с пандемией коронавируса COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
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