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1 июня • обновлено в 19:49
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ВОЗ предупредила о новой угрозе: в Конго зафиксировали вспышку Эболы

1.6т
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На западе Демократической Республики Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола.

Об этом в своем Twitter заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, в районе города Мбандаки зафиксировано уже 6 случаев заболевания, из которых 4 закончились летальным исходом.

"Страна уже находится на финальной стадии борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори", – отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он также добавил, что сотрудники ВОЗ уже находятся в Мбандаке и оказывают помощь в борьбе с новой вспышкой Эболы.

"Эта вспышка является напоминанием о том, что COVID-19 – не единственная угроза здоровью людей", – отметил глава ВОЗ.

Эпидемия Эболы в ДРК началась еще летом 2018 года. За это время она унесла жизни более двух тысяч человек.

В Конго зафиксировали вспышку Эболы

В Конго зафиксировали вспышку Эболы

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые остановили клинические испытания ремдесивира (лекарства от Эболы) в качестве препарата для борьбы с COVID-19.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Лихорадка Эбола
Персона
Тедрос Аданом Гебреисус
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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