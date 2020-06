ВОЗ предупредила о новой угрозе: в Конго зафиксировали вспышку Эболы

На западе Демократической Республики Конго зафиксирована вспышка лихорадки Эбола.

Об этом в своем Twitter заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, в районе города Мбандаки зафиксировано уже 6 случаев заболевания, из которых 4 закончились летальным исходом.

"Страна уже находится на финальной стадии борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID-19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори", – отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

A new #Ebola outbreak detected in western #DRC, near Mbandaka, Équateur province. @MinSanteRDC has identified 6 cases, of which 4 people have died. The country is also in final phase of battling Ebola in eastern DRC, #COVID19 & the world’s largest measles outbreak.