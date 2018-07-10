В Анкаре вчера родилась новая Турция. Как и когда-то Мустафа Кемаль, так и сегодня Реджеп Тайип Эрдоган начнёт воплощать в жизнь свою мечту по переформатированию всей системы в стране.

Его инаугурационная речь о планах на следующие 15 лет с последующими назначениями в Кабмине своих близких соратников и родственников - это сигнал к тому, что он планирует сломать систему Ататюрка и привнести в неё неоосманские исламистские черты, имеющие для Эрдогана сакральное значение.

Отныне можно забыть о светском характере турецких властей, на его место придёт жестокая комбинация национализма, исламизма и неоимперского ревизионизма из времён, которые все пытались забыть после Первой мировой войны.

Отныне можно забыть о гражданском обществе в Турции, в которое так верили на Западе, ожидая, что все они внезапно сбросят Эрдогана и начнут демократию. Поистине, я до сих пор поражаюсь, как либералы в Европе воспринимают мир, будто бы его можно подогнать под один шаблон и всё заработает лучше, чем было.

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Никакие Марши равенства тут не помогут, эта страна и регион в целом так не работают и никогда не будут так работать. В Турции никогда не было полноценной демократии и не будет, а хранителем той свободы, которую на Западе хвалили как модель успешного государственного управления, была армия.

Как только армию уничтожили как отдельную группу и подчинили президенту, вся эта романтическая история закончилась. И оппозиционные партии, за какие бы ценности не стояли, не могли ничего противопоставить Эрдогану и его агрессивному правому популизму, исламизму и риторике "возрождения с колен".

Именно поэтому турки спокойно проголосовали за поправки в Конституцию в прошлом году, за Эрдогана в 2015 году и за него же в этом году. Все три избирательных процесса засвидетельствовали раскол в стране практически 50 на 50. А вот это уже закладывает бомбу замедленного действия.

Рванёт ли она в ближайшее время под давлением экономических проблем, или этот момент отсрочат - вопрос открыт. В любом случае, для полноценного закрепления изменений в системе в пользу той или иной стороны она должна рвануть.