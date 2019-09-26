"Вопрос решен!" Лукашенко сделал предательское заявление о Крыме

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не считает возможным возвращение Крыма Украине в обозримом будущем.

Таков был его ответ на соответствующий вопрос представителей украинских СМИ, передает "Белта".

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", – сказал глава Беларуси.

Лукашенко отдал Крым Путину

Напомним, Лукашенко также подтвердил готовность принять участие в урегулировании конфликта на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он заявил, что Украина непременно должна быть единой и неделимой, несмотря на то, что на ее территории живут и люди других национальностей.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!