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27 сентября • обновлено в 19:24
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"Вопрос решен!" Лукашенко сделал предательское заявление о Крыме

38.3т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не считает возможным возвращение Крыма Украине в обозримом будущем.

Таков был его ответ на соответствующий вопрос представителей украинских СМИ, передает "Белта".

"Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда", – сказал глава Беларуси.

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Напомним, Лукашенко также подтвердил готовность принять участие в урегулировании конфликта на Донбассе, в том числе путем направления туда белорусского миротворческого контингента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее он заявил, что Украина непременно должна быть единой и неделимой, несмотря на то, что на ее территории живут и люди других национальностей.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Александр Лукашенко
Место
Украина
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
И Батька туда же, рагулям по губам кожаной флейтой))
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1
Mason Chris
Mason Chris
Пора выходить из манямирка и перестать воевать со своими гражданами в Донецке и Луганске.
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0
Хохлов Андрей
Хохлов Андрей
Балбес Балбес
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1
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