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3 марта • обновлено в 16:19
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Войска Путина и Асада атаковали Идлиб: в сети показали жуткое видео с жертвами

3.7т
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В сети появились кадры последствий бомбардировок сирийского Идлиба правительственными войсками Башара Асада и его российскими союзниками.

Жуткое видео опубликовал ресурс ebaa.news (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца. Внимание! Контент 18+!).

"Первые моменты кровавой расправы со стороны российской оккупационной милиции в городе Идлиб", – сказано в подводке к ролику.

Атака Идлиба

Атака Идлиба

Скриншот видео

На кадрах видно, что мирные жители погибли от бомбардировок прямо посреди жилых кварталов. Те, кто выжил, в панике бегают по улицах. Среди них – много женщин. Раненых в спешке пытаются эвакуировать медики и волонтеры. По предварительным данным, в результате последней бомбардировки погибло не менее девяти гражданских и еще более 20 ранены.

Последствия бомбардировок Идлиба

Последствия бомбардировок Идлиба

Скриншот видео

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Конфликт в Сирии
Место
Сирия Идлиб
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Вот так помойные укрСМИ оболванивают ежедневно тупеющих укрпатриотiв. А тем все едино, жрут любое дерьмо.
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1
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Иванов Иван
Иванов Иван
Преступления "вечнолегитимного" Асада и его подельника п.уйла очевидны. Но к.ацапские тролли сейчас расскажут про очередную ложь.
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3
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Meyer Kurt
Meyer Kurt
Модер, хрена комментов не видно?
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