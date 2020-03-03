Войска Путина и Асада атаковали Идлиб: в сети показали жуткое видео с жертвами

В сети появились кадры последствий бомбардировок сирийского Идлиба правительственными войсками Башара Асада и его российскими союзниками.

Жуткое видео опубликовал ресурс ebaa.news (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца. Внимание! Контент 18+!).

"Первые моменты кровавой расправы со стороны российской оккупационной милиции в городе Идлиб", – сказано в подводке к ролику.

Атака Идлиба Скриншот видео

На кадрах видно, что мирные жители погибли от бомбардировок прямо посреди жилых кварталов. Те, кто выжил, в панике бегают по улицах. Среди них – много женщин. Раненых в спешке пытаются эвакуировать медики и волонтеры. По предварительным данным, в результате последней бомбардировки погибло не менее девяти гражданских и еще более 20 ранены.

Последствия бомбардировок Идлиба Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

очередная эскалация конфликта в Сирии произошла в ночь на 28 февраля. В результате авиационного удара, нанесенного правительственными силами Асада и его российскими союзниками по Идлибу, погибли 33 турецких военных и более 10 мирных жителей.

Анкара нанесла мощные ответные удары. Отмечалось, что у армии Башара Асада "большие потери в технике и живой силе".

1 марта Турция объявила о начале военной операции "Весенний щит" в Сирии, направленной против войск Асада.

Тем временем НАТО заявил, что может вмешаться в конфликт между Турцией и Сирией в Идлибе и призвал Россию не вводить войска.

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