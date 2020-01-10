Зеленскому на заметку: как Кучма прикрыл Путина, а Украина взяла вину за рухнувший над Черным морем Ту-154

Причина крушения украинского Boeing 737 в Иране до сих пор оставляет одни вопросы без ответов. Тем не менее, уже сейчас лидеры США, Канады и Великобритании не отрицают версию о попадании в борт ракеты от иранской ПВО. При этом президент Украины Владимир Зеленский спустя 12-часового молчания пока не спешит верить заявлениям западных лидеров.

Однажды в подобной ситуации Украину "задавили" версией, которая так и не была доказана – только через 10 лет суд постановил, что обвинения беспочвенны. Речь идет о злополучной катастрофе Ту-154 над Черным морем в 2001 году.

Что общего между этими трагедиями и как украинцам найти правду – читайте в материале OBOZREVATEL.

Что случилось в 2001 году и почему основная версия неубедительна

4 октября 2001 года над Черным морем упал самолет Ту-154 авиакомпании "Сибирь", совершавший рейс Тель-Авив-Новосибирск – 66 пассажиров и 12 членов экипажа погибли. В это же время на мысе Опук проходили совместные украинско-российские учения по противовоздушной обороне – позже именно украинских военнослужащих обвинят в непреднамеренной атаке на самолет. Однако за годы расследования нет прямых доказательств того, что борт был сбит украинцами, да и вообще - ракетой.

Как только трагедия случилась, первоначальной версией рассматривался теракт на борту. Более того, эту версию поддерживал и президент России Владимир Путин, а причастность украинских ПВО - отрицал.

Оружие, которое использовалось в это время, по тактико-техническим данным не могло достать воздушных коридоров, в которых находилось наше воздушное судно... Возможно, что это было результатом террористического акта, – говорил тогда он.

После за расследование взялся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и созданная Путиным административная комиссия под руководством секретаря Совета безопасности РФ Владимира Рушайло. По словам экс-министра обороны Александра Кузьмука, вторые "подгоняли" своих коллег из МАК и направляли их расследование.

Уже через 25 дней в МАК отбросили версию теракта и заявили о том, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из украинского комплекса С-200В. К слову, это заявление они сделали еще до окончания расследования, и после рассматривалась только эта версия. В заявлении МАК говорилось, что в это время на территории полигона запускали ракету именно из этого комплекса. Согласно их версии, обстоятельства выглядели следующим образом:

Целью пуска ракеты 5В28 была мишень Ту-143 "Рейс", который летел на расстоянии 26-28 км. В это же время с теми же курсовыми координатами, в том же направлении, только на дальности в 260 км, летел самолёт Ту-154. Однако вместо мишени ракета попала в гражданский самолет, преодолев расстояние за 220 секунд и взорвавшись над ним на высоте 15,5 метров.

К слову, в день катастрофы ряд американских СМИ, ссылаясь на источники в американском правительстве, заявили, что именно украинская ракета сбила Ту-154. Однако официально власти США ни разу не выступали с подобными заявлениями.

Ту-154 компании "Сибирь" РИА Новости

В свою очередь, в Украине придерживаются идеи теракта на борту. А вот версия с ракетой кажется сомнительной и тому есть основания:

В поднятых из моря фрагментах Ту-154 обнаружили картечь, однако, не все отверстия на борту соответствуют размеру стальных шариков, используемых в этой ракете;

На стальных шариках обнаружены только следы тротила, тогда как взрывчатое вещество ракеты состоит только на 20% из тротила и на 80% из гексогена – он обнаружен не был;

В частях потолка самолета среди прочих нашли отверстия, образованные этими же стальными шариками, но изнутри салона – они двигались снизу вверх.

В море не нашли ракетное топливо и обломки ракеты, хотя она состоит из плавучих материалов;

Ракета этого типа бьет на упреждение, а взрыв произошел над задней частью самолета;

Российский радиолокационный комплекс в Геленджике обнаружил тепловой след от какой-то ракеты в 50 км от самолета за 30 секунд до взрыва. Но в таком случае украинская ракета пролетела бы уже более 200 километров и её скорость составляла бы всего 800-1000 метров в секунду. То есть она банально не успела бы долететь за это время.

Вина Украины так и не была доказана, но президент Леонид Кучма признал вину в случившемся, назвав это "стечением обстоятельств". Бытует мнение, что он сделал это, чтобы прикрыть Путина. После Украина по формуле ex gratia (из гуманитарных соображений, без признания вины. – Ред.) выплатила семьям погибших в катастрофе по 200 тысяч долларов.

Однако, судебные тяжбы продолжались и авиакомпания "Сибирь" пыталась получить компенсацию за ущерб. Через 10 лет, в 2011 году, Высший хозяйственный суд Украины отказал им, постановив, что самолет Ту-154 не мог быть сбит украинской ракетой.

Аналогично может поступить и нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Имея заявления со стороны лидеров Канады, США, Британии и Австралии, глава государства не спешит признавать атаку на самолет со стороны Ирана российскими ракетами.

Маршрут полета Ту-154 Bird In Flight

Ситуации разные, но суть та же

Ситуация с крушением украинского Boeing 737 в Иране выглядит одновременно и диаметрально противоположной, и очень похожей. Как только самолет упал, еще до вскрытия "черных ящиков" власти Ирана заявили о "технических неполадках" на борту и дальше продолжают придерживаться именно этой версии, отрицая остальные.

Тем не менее, есть множество факторов, указывающих на большую вероятность другой версии – случайной атаки иранскими ПВО:

Двигатели самолета не были повреждены;

На новом и проверенном (как заявляют в МАУ) самолете одновременно отказала система связи и возник пожар на борту;

Судя по траектории падения, что-то заставило самолет крениться вправо;

За несколько часов до этого Иран ударил по американским базам и мог ждать "ответку";

ЗРК "Тор", с которого, как утверждают сторонники версии, запустили ракету, способен в автоматическом режиме сбить практически любой летящий объект;

Американская разведка заявила, что спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15 (она же ЗРК "Тор").

ЗРК "Тор"

А то, что самолет был фактически новым и проходил проверку накануне вылета, ставит под сомнение вероятность технического сбоя, тем более повредившего одновременно систему связи (многократно дублирующуюся) и вызвавшего пожар на борту.

К слову, версию о вероятном уничтожении украинского лайнера ракетой поддержали сразу несколько иностранных лидеров – премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава правительства Великобритании Борис Джонсон. Президент США Дональд Трамп тоже усомнился в том, что самолет МАУ потерпел крушение из-за технической неполадки.

Смотрите видео по теме:

Крушение украинского Boeing 737

Правда, в этот раз в расследовании участвуют и украинские специалисты, что увеличивает возможность чётко контролировать ход расследования и установить настоящую причину крушения, не допустив сокрытия или манипуляции данными.

Фактически, сейчас происходит то же самое, что и в 2001 году – попытки "вывернуть" происходящие события в выгодную для Ирана (а тогда России) сторону. Президенту Зеленскому же не стоит повторять печальный опыт своего предшественника, а наоборот попытаться максимально взять под контроль следствие.

Если наши эксперты и власти проявят достаточную компетенцию и решимость, то этого не произойдет, обстоятельства установят, а виновные будут наказаны.

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