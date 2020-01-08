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8 января • обновлено в 18:38
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Третья мировая? Трамп собрал СМИ для экстренного обращения к нации: онлайн-трансляция

17т
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Президент США Дональд Трамп в среду, 8 января, собрал журналистов, чтобы сделать экстренное заявление о том, как он намерен отреагировать на иранские ракетные удары по военным объектам в Ираке, на которых находятся американские военные.

Его обращение к американским гражданам из Белого Дома транслируется в сети ведущими мировыми СМИ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Президент США должен был начать речь в 18:00 по киевскому времени, однако значительно задержался.

Новость дополняется...

Трамп собрал СМИ для экстренного обращения к нации: онлайн-трансляция

FOX 10 Phoenix

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Предлагаем посмотреть трансляцию события:

Отметим, что Трамп после ракетных ударов Ирана по иракским базам звонил ряду конгрессменов и говорил об оптимистичных ожиданиях в отношении перспектив переговоров с Тегераном, сообщаила CNN со ссылкой на сенатора-республиканца Джеймса Инхофа.

"Президент был в приподнятом настроении, сказал Инхоф, и полагает, что ограниченные удары, осуществленные прошлой ночью, распахнут двери для более масштабных переговоров", - передал CNN.

"Это откроет путь для переговоров с Ираном", - цитирует телеканал слова сенатора.

Напомним, накануне Иран выпустил по военным базам США десятки баллистических ракет. СМИ сообщили о более чем 20 погибших американских военных.

На фоне атаки на военные объекты США в Ираке ночью 8 января спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом прекратить провокации по отношению к Ирану.

Рано утром 8 января госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президет Майк Пенс прибыли на совещание к Дональду Трампу из-за бомбардировки Ираном американских военных баз в Ираке.

Отмечается, что эти удары подтолкнули Тегеран и Вашингтон к опасной близости к войне и привлекли внимание всего мира к Трампу, которому надо решить, ответить ли ему большей военной силой. Журналисты сообщали, что помощники Трампа срочно начали подготовку к его обращению к народу.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Убийство генерала Сулеймани Конфликт США и Ирана
Персона
Дональд Трамп
Место
США Вашингтон
Тег
видео
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...ограниченные удары, осуществленные прошлой ночью, распахнут двери для более масштабных переговоров..." - звучить доволі таки кумедно. Виходить, якщо бабахнути ще й по Нью-Йорку, то відкриються просто неймовірні перспективи щодо діалогу з Тегераном.
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