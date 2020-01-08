Третья мировая? Трамп собрал СМИ для экстренного обращения к нации: онлайн-трансляция

Президент США Дональд Трамп в среду, 8 января, собрал журналистов, чтобы сделать экстренное заявление о том, как он намерен отреагировать на иранские ракетные удары по военным объектам в Ираке, на которых находятся американские военные.
Его обращение к американским гражданам из Белого Дома транслируется в сети ведущими мировыми СМИ (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Президент США должен был начать речь в 18:00 по киевскому времени, однако значительно задержался.
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Дональд Трамп
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Отметим, что Трамп после ракетных ударов Ирана по иракским базам звонил ряду конгрессменов и говорил об оптимистичных ожиданиях в отношении перспектив переговоров с Тегераном, сообщаила CNN со ссылкой на сенатора-республиканца Джеймса Инхофа.
"Президент был в приподнятом настроении, сказал Инхоф, и полагает, что ограниченные удары, осуществленные прошлой ночью, распахнут двери для более масштабных переговоров", - передал CNN.
"Это откроет путь для переговоров с Ираном", - цитирует телеканал слова сенатора.
Напомним, накануне Иран выпустил по военным базам США десятки баллистических ракет. СМИ сообщили о более чем 20 погибших американских военных.
На фоне атаки на военные объекты США в Ираке ночью 8 января спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом прекратить провокации по отношению к Ирану.
Рано утром 8 января госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президет Майк Пенс прибыли на совещание к Дональду Трампу из-за бомбардировки Ираном американских военных баз в Ираке.
Отмечается, что эти удары подтолкнули Тегеран и Вашингтон к опасной близости к войне и привлекли внимание всего мира к Трампу, которому надо решить, ответить ли ему большей военной силой. Журналисты сообщали, что помощники Трампа срочно начали подготовку к его обращению к народу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после гибели 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После гибели иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
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