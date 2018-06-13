"Война не закончена": в США спрогнозировали действия КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын будет вынужден соглашаться на ядерное разоружение КНДР на условиях США, так как у нее не осталось союзников, которые бы могли помочь удержать северную часть полуострова "на плаву".

"Я бы не сказал, что война закончена, но все точно идет в правильном направлении для того, чтобы ее закончить. И все те, кто говорил, что ничего не получится, того не хватает, этого не хватает, но все сразу не делается, конечно. Но самый главный шаг сделан", – сказал в комментарии OBOZREVATEL американский военных Гарри Табах.

По его словам, переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном стали серьезным прецедентом.

"До этого не было такого прецедента, чтобы придя к себе домой глава КНДР издаст указ о разоружении. В Северной Корее это все воспримут серьезно, это как товарищ Сталин что-то приказал, и все моментально кинуться исполнять", – заявляет он.

Дальше, как говорит Табах, переговоры будут продолжаться на уровне помощников и министров, чтобы определить сам процесс выполнения договоренностей, и как он будет проверяться.

"Раньше Северная Корея что-то обещала, ей давали деньги, продовольствие, ей дадут всего, а она абсолютно за этим не следит, и ждут следующего раза. Теперь Ким Чен Ын понял, что с Трампом шутить не стоит, потому что он даже не будет садиться за стол переговоров, если это будет пустая болтовня", – говорит американский военный.

На вопрос, что же может сорвать выполнение договоренностей со стороны КНДР и США, Табах ответил: "Многое, что может сорвать, у нас в Америке сейчас даже карикатуры идут, где "леваки" наши плачут: "хотели, чтобы Северная Корея ударила по нам ядерным оружием, чтобы доказать, что Трамп был неправ". Есть люди, которые готовы навредить сами себе, только чтобы доказать, что Трамп плохой".

Но несмотря на все это, как говорит американский военный, Трампу удалось заручиться поддержкой от Японии, Южной Кореи, Малайзии и даже Китая.

"Оставалась только Россия. И вот когда, это мое мнение, он сказал, что Россию надо бы вернуть в "Большую восьмерку" сразу перед встречей с Ким Чен Ыном, он таким образом даже увел Россию от союзников. В итоге все были на стороне Трампа, и никто на стороне Ким Чен Ына", – сказал он.

Табах уверен, что благодаря мировой поддержке, и отсутствие союзников у КНДР, весь процесс пройдет хорошо.

"У Северной Кореи нет союзников, ее некому кормить. Он понимает, что ему нечем кормить страну, нечем кормить людей, у него и так мало людей живет, 50% северокорейцев служит в армии. Невозможно иметь экономику, когда половина страны под ружьем. Поэтому ему нужно договариваться. Ким Чен Ын хочет красиво жить, и он хочет остаться у власти, и понимая это, ему придется разоружать страну на условиях Трампа, а не на своих условиях", – резюмировал он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, во время встречи на саммите в Сингапуре президент США Дональд Трамп показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну видеоролик о вариантах развития событий на Корейском полуострове.