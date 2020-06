Военный самолет США врезался в стену и загорелся в Ираке: есть пострадавшие

На авиабазе Кэмп-Таджи в Ираке 8 июня самолет военно-воздушных сил США при посадке врезался в стену и загорелся.

В происшествии пострадало четыре человека, их госпитализировали. Об этом на своей странице в Twitter сообщил официальный представитель военной операции в Ираке и Сирии Майлс Кэггинс.

Жизням раненых ничего не угрожает, их госпитализировали с травмами. Кэггинс подчеркнул, что авария не связана с действиями противника.

🔴June 8, appx. 10:10 pm (Iraq time), a U.S. Air Force C-130H landing at Camp Taji Airbase, Iraq overran the runway and crashed into a wall. Small fire. 4xInjured; treated at Taji. 🏥Enemy activity NOT suspected. Investigation continues. Statement below in English/Arabic.📰👇🏽 pic.twitter.com/niYblEJFQp