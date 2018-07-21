Во встрече Путина с Трампом выделили три самых странных момента

Совместная пресс-конференция президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 16 июля была отмечена рядом странных моментов.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский журналист Леонид Радзиховский.

По его мнению, первая странность заключалась в заявлении Трампа о том, что "отношения с Россией были испорчены из-за глупости и слабости Америки". "Честно говоря, я впервые слышал, чтобы президент так говорил о своей стране. Это что-то новенькое в мировой дипломатии. Он может ругать лично Обаму, и то, наверное, у себя дома, а не на встрече с иностранным президентом", - заметил журналист.

Вторая странность состоит в том, что на вопрос о позиции Трампа по Крыму за него ответил Путин. "Это вполне нормально, если речь идет об очень близких друзьях, когда на вечеринке один ответил за другого. Но это странно на международной встрече, и от имени президента, с которым ты встречаешься второй или третий раз", - сказал Радзиховский.

И, наконец, "самым странным заявлением Трампа" он назвал "заявление о том, что он доверяет словам Путина не меньше, чем американской разведке". "Ну, это уж совсем срам. Тогда уж надо разгонять к чертовой матери эту разведку, которая тебе не нужна, и получать информацию от иностранного президента", - заявил журналист

"Трамп вообще делает много странных вещей, но таких странных даже он до сих пор не отмачивал", - признал он.

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