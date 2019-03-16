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/Новости мира

Во Франции в прямом эфире ранили пропагандиста Кремля: видео

4.1тЧитать материал на украинском

Продюсер российского пропагандистского видеоагентства RT Ruptly получил ранение во время съемок на протестах "желтых жилетов" в Париже (Франция).

Он был ранен в момент, когда вел трансляцию беспорядков с места событий (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы), передает RT.

"Что-то прилетело в ногу: то ли булыжник, то ли резиновая пуля. В данный момент не может передвигаться самостоятельно. На пути в больницу", - говорится в сообщении.

Во Франции в прямом эфире ранили пропагандиста Кремля: видео

В Министерстве иностранных дел России, комментируя это сообщение, призвали власти Франции обеспечить безопасность журналистов во время протестов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции ранее прошли массовые задержания "желтых жилетов".

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Место
Франция
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Комментарии
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
В ногу их не убьешь! Надо выше брать! В голову кацапу тоже бесполезно стрелять. Вакуум убить не получится! Надо целить в грудь!
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2
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
при этом от "желтых жилетов" отчетливо слышался росейский мат и крики "дави их, блять, дави"!
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4
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Нужно было добить,чтобы не мучился...😂😂😂!
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4
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Junio Van, кацапэ, ты слезло с бутылька? кто разрешаль?
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3
0
Junio Van
Junio Van
Луцюк Виталий, накаркаешь, рагуль, добьют тебя ))
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1
1

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