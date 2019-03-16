Во Франции в прямом эфире ранили пропагандиста Кремля: видео

Продюсер российского пропагандистского видеоагентства RT Ruptly получил ранение во время съемок на протестах "желтых жилетов" в Париже (Франция).
Он был ранен в момент, когда вел трансляцию беспорядков с места событий (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы), передает RT.
"Что-то прилетело в ногу: то ли булыжник, то ли резиновая пуля. В данный момент не может передвигаться самостоятельно. На пути в больницу", - говорится в сообщении.
В Министерстве иностранных дел России, комментируя это сообщение, призвали власти Франции обеспечить безопасность журналистов во время протестов.
Как сообщал OBOZREVATEL, во Франции ранее прошли массовые задержания "желтых жилетов".
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