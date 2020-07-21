Во Франции после ДТП в авто заживо сгорели 5 детей из одной семьи. Фото и видео

Во Франции произошло масштабное ДТП с семьей из девяти человек. В результате аварии пятеро детей заживо сгорели в машине.

Как сообщает France Bleu, происшествие случилось во французском Дроме вечером 20 июля.

Предварительно установлено, что авто Renault Scenic слетело с дороги, перевернулось и загорелось. В огне оказались девять человек из одной семьи, троим взрослым и 7-летнему ребенку удалось выбраться наружу. Но пятеро детей в возрасте от 3 до 13 лет сгорели заживо.

ДТП во Франции France Bleu

На месте ДТП работали 50 пожарных и три вертолета, чтобы доставить раненых в больницу. На данный момент пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Местная полиция начала расследование. По предварительным данным, причиной аварии могли стать проблемы с тормозами у авто.

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